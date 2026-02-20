Nenhum deputado 'faz mais do que o Nikolas', diz Simões

O vice-governador Mateus Simões (PSD) teceu elogios ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e questionou retoricamente “se algum deputado faz mais do que o deputado Nikolas representando mais de 1 milhão e meio de brasileiros”, numa referência ao número de votos que o parlamentar recebeu em 2022, quando foi a preferência de 1.492.047 eleitores. A declaração de Simões foi feita nesta sexta-feira (20/2), durante cerimônia convocada pelo deputado em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.

Os dois políticos estiveram juntos em agenda pelo interior do estado, no qual o governo estadual anunciou investimentos demandados por lideranças locais e colhidos pelo gabinete do Nikolas. Na quinta-feira (19/2), o parlamentar esteve ao lado de Simões para propagandear investimentos em Juiz de Fora e em Ponte Nova, ambas cidades na Zona da Mata.

Foi em Juiz de Fora que Nikolas se referiu a Simões como “nosso governador”, indicando uma aproximação entre os dois num momento em que a direita encontra-se dividida em relação aos possíveis candidatos na eleição ao governo estadual.

Na ocasião do anúncio de investimentos em São João del-Rei, onde serão investidos R$ 45 milhões na construção de um anel viário entre a BR-265 e a MG-383, Simões afirmou que os críticos do deputado ainda não entenderam a nova política, na qual os parlamentares devem privilegiar o papel de fiscalizar as esferas de poder. Foi neste momento que o vice-governador valorizou a atuação de Nikolas como o deputado que “faz mais”.

Em relação aos recursos das intervenções anunciadas durante as cerimônias serem do governo estadual, o parlamentar afirma que seu trabalho é tanto de legislação quanto de fiscalização, o que envolve, também, levar ao Executivo as necessidades de suas bases eleitorais.

“O mais importante do mandato é representar as pessoas, dar voz a elas. Não adianta nada os deputados investirem talvez dinheiro, sendo que não são fiéis a seus princípios e valores, e não te representam. Se só emenda (parlamentar) resolvesse os problemas, o Brasil era Dubai, era Tóquio, porque o que não falta nesse país é dinheiro”, afirmou o parlamentar.

União

A aproximação entre Simões e Nikolas acontece num momento de indefinições da direita acerca das pré-candidaturas ao governo estadual. O vice-governador tem repetido um discurso de unificação do campo ideológico, hoje ocupado pela sua pré-candidatura e a do senador Cleitinho (Republicanos).

Nikolas chegou a ser ventilado como possível postulante ao cargo, mas, seguindo o desejo do seu partido, deve ser candidato novamente à Câmara dos Deputados para exercer o papel de puxador de votos da legenda – o parlamentar foi o mais votado da eleição de 2022 e o terceiro da história.