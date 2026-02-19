Nikolas chama Mateus Simões de 'nosso governador'

Durante agenda em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chamou o vice-governador Mateus Simões (PSD) de “nosso governador”.

Simões é pré-candidato ao governo estadual, com o apoio do atual chefe do Executivo mineiro, Romeu Zema (Novo), que deixará o cargo no fim de março para focar na campanha à Presidência da República.

Apesar de ainda não ter assumido oficialmente o governo, Simões tem sido o principal representante do Executivo estadual nos últimos meses, protagonizando agendas, entrevistas coletivas e demais aparições.

Nesta quinta-feira (19/2), inclusive, o vice esteve em Juiz de Fora ao lado de Nikolas para anunciar o investimento de R$ 14 milhões na revitalização do Distrito Industrial 2. Em post no Instagram, o deputado comunicou a agenda aos seguidores e mostrou que estava com a vereadora bolsonarista Roberta Lopes (PL) e com “o nosso governador, Mateus Simões”.

Apoio de Nikolas a Simões?

A agenda conjunta marca uma aproximação de Nikolas ao pré-candidato, que já declarou publicamente desejar contar com o apoio do PL e de outros partidos da extrema-direita ao centro, para consolidar uma candidatura única nesse campo.

O parlamentar, apontado como possível candidato ao governo, negou as especulações e anunciou que tentará a reeleição à Câmara dos Deputados, onde deve se tornar um importante puxador de votos para o PL. Agora, ele negocia seu poderoso apoio no pleito estadual.

A opção de apoiar Simões, contudo, enfrenta um obstáculo importante. O vice-governador garantiu que fará palanque para Zema em Minas, mas Nikolas apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na eleição presidencial. Com o histórico de “termômetro”, o palanque de Minas Gerais deve ser um ponto crucial na definição.