NO SAPUCAÍ

'Infelicidade minha', diz Eduardo Paes sobre vídeo em que imita pessoa cega

As imagens mostram Paes usando óculos escuros e gesticulando com uma bengala, itens de apoio a pessoas cegas ou com visão reduzida

Italo Nogueira
Italo Nogueira
Repórter
19/02/2026 18:06

Eduardo Paes imitou pessoa cega na Sapucaí
Eduardo Paes imitou pessoa cega na Sapucaí

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), classificou nesta quinta-feira (19/2) como uma "infelicidade" a imitação que fez de uma pessoa com deficiência visual num camarote da Marquês de Sapucaí.

"Infelicidade minha. Infelicidade", disse ele após evento em que o MDB-RJ anunciou apoio a sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro.

Paes imitou cego

As imagens, gravadas no último domingo (15/2), mostram Paes usando óculos escuros e gesticulando com uma bengala, itens de apoio a pessoas cegas ou com visão reduzida. O vídeo passou a circular nessa terça-feira (17/2) e provocou reações de internautas, que classificaram a conduta como desrespeitosa e capacitista.

A gravação mostra o prefeito mantendo o gesto por alguns segundos, até ser interrompido pela primeira-dama, Cristine Paes.

No dia, Paes acompanhava os desfiles em seu camarote pessoal na Sapucaí e, em determinado momento, desceu à avenida.

Entre os convidados do prefeito para o camarote estavam o presidente Lula (PT), que assistiu ao desfile da Acadêmicos de Niterói em sua homenagem, a primeira-dama, Janja da Silva, o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

