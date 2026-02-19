Assine
overlay
Início Política
AGENDA INTERNACIONAL

Lula defende governança global inclusiva para IA em cúpula na Índia

Presidente afirma que o Brasil articula regulação própria, amplia cooperação internacional e sustenta que a IA deve promover desenvolvimento, democracia e soberania dos países

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Strickland - Correio Braziliense
FS
Fernanda Strickland - Correio Braziliense
Repórter
19/02/2026 12:15

compartilhe

SIGA
x
19.02.2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante a Sess..o plen..ria com almo..o de trabalho, no Centro de Conven....es Bharat Mandapa. Nova D..lhi - ..ndia.......Foto: Ricardo Stuckert / PR
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Sessão plenária com almoço de trabalho, no Centro de Convenções Bharat Mandapa. Nova Délhi, na Índia crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (19/2), durante a Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, a construção de uma governança global multilateral, inclusiva e orientada ao desenvolvimento para regular o avanço da tecnologia no mundo. Em discurso, o chefe do Executivo destacou a necessidade de que a inteligência artificial seja utilizada como instrumento de melhoria da qualidade de vida, fortalecimento da democracia e promoção da soberania dos países.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lula afirmou que o Brasil está estruturando internamente as bases para participar de forma ativa desse cenário tecnológico. ”O Congresso brasileiro discute uma política de atração de investimentos em centros de dados e um marco regulatório de Inteligência Artificial. O Brasil lançou em 2025 o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Esse plano expressa nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas através de serviços públicos mais ágeis e maior estímulo à geração de emprego e renda”, explicou.

Leia Mais

De acordo com o presidente, a estratégia nacional reflete o posicionamento defendido pelo país em fóruns internacionais. Ele lembrou que essa mesma orientação guiou a declaração sobre inteligência artificial aprovada na Cúpula dos Brics realizada no Rio de Janeiro no ano passado, documento que, segundo ele, consolidou a visão de que a tecnologia deve estar a serviço do desenvolvimento social.

No campo da cooperação internacional, Lula ressaltou que o Brasil mantém diálogo com diferentes iniciativas globais, incluindo a proposta chinesa de criação de uma Organização Internacional para Cooperação em Inteligência Artificial voltada aos países em desenvolvimento e a Parceria Global em Inteligência Artificial, originada no G7. Apesar disso, enfatizou que nenhum desses espaços substitui o papel das Nações Unidas como instância universal para a governança global da tecnologia.

O presidente destacou ainda o Pacto Digital Global, aprovado em Nova York em setembro de 2024, como um marco relevante para a coordenação internacional do tema. Ele também mencionou o Painel Científico Internacional Independente sobre Inteligência Artificial, classificado como o primeiro órgão científico global dedicado ao assunto, responsável por reunir especialistas e produzir evidências técnicas que subsidiem decisões internacionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Lula, o principal desafio é construir um modelo de regulação que respeite as diferentes trajetórias nacionais e garanta que o desenvolvimento tecnológico não aprofunde desigualdades. A governança da inteligência artificial, disse, deve promover coesão social, fortalecer instituições democráticas e preservar a autonomia dos Estados. Ao encerrar sua participação, Lula reforçou que o avanço tecnológico exige cooperação internacional, responsabilidade política e compromisso com o desenvolvimento humano.

Tópicos relacionados:

cupula india inteligencia-artificial lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay