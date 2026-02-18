Bolsonaristas comemoram queda de escola que homenageou Lula

Após homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada na estreia no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A derrota da escola de samba gerou celebrações e memes de opositores do petista, principalmente entre grupos bolsonaristas.

Logo depois do encerramento da apuração que decretou a queda da Niterói e o título da Unidos do Viradouro, o senador Flávio Bolsonaro (PL), principal pré-candidato da oposição à presidência em 2026, fez post em tom de comemoração.

“Dos projetos de Deus não se zomba! Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba enredo. Nunca nos esqueçamos: família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT”, escreveu.

Bolsonaristas reagem

A escola é acusada de preconceito contra cristãos por uma ala do desfile chamada “Neoconservadores em conserva”. As fantasias dos componentes tinham uma lata de conserva com o desenho de uma família formada por pai, mãe e duas crianças, dita como “tradicional”. Os trajes geraram revolta entre grupos conservadores, que se sentiram atacados na Sapucaí.

Outro que se manifestou foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), político brasileiro com mais engajamento nas redes sociais. “A escola foi rebaixada demonstrando como o Lula está afundando o Brasil. Isso sim foi uma homenagem muito bem adequada”, zombou o parlamentar.

A queda também gerou reação do deputado federal Sargento Fahur (PSD-RR). Ele publicou vídeo nas redes sociais pulando e cantando para celebrar a derrota da Acadêmicos de Niterói: “Lixo, lixo, lixo! Homenageou o Lula, ladrão”.

Zema

“A primeira derrota do PT em 2026 já veio, e a gente fica muito triste com uma notícia dessas…”, ironizou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

