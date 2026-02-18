Assine
CARNAVAL 2026

Bolsonaristas comemoram queda de escola que homenageou Lula

Acadêmicos de Niterói foi rebaixada na estreia na Série Especial do Carnaval do Rio de Janeiro

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
18/02/2026 18:21 - atualizado em 18/02/2026 18:23

Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Romeu Zema
Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Romeu Zema celebraram a queda da Acadêmicos de Niterói crédito: Evaristo Sa / AFP, Marcos Vieira /EM/DA. Press e Jair Amaral/EM/D.A Press

Após homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada na estreia no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A derrota da escola de samba gerou celebrações e memes de opositores do petista, principalmente entre grupos bolsonaristas.

Logo depois do encerramento da apuração que decretou a queda da Niterói e o título da Unidos do Viradouro, o senador Flávio Bolsonaro (PL), principal pré-candidato da oposição à presidência em 2026, fez post em tom de comemoração.

“Dos projetos de Deus não se zomba! Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba enredo. Nunca nos esqueçamos: família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT”, escreveu. 

Bolsonaristas reagem

A escola é acusada de preconceito contra cristãos por uma ala do desfile chamada “Neoconservadores em conserva”. As fantasias dos componentes tinham uma lata de conserva com o desenho de uma família formada por pai, mãe e duas crianças, dita como “tradicional”. Os trajes geraram revolta entre grupos conservadores, que se sentiram atacados na Sapucaí.

Outro que se manifestou foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), político brasileiro com mais engajamento nas redes sociais. “A escola foi rebaixada demonstrando como o Lula está afundando o Brasil. Isso sim foi uma homenagem muito bem adequada”, zombou o parlamentar.

A queda também gerou reação do deputado federal Sargento Fahur (PSD-RR). Ele publicou vídeo nas redes sociais pulando e cantando para celebrar a derrota da Acadêmicos de Niterói: “Lixo, lixo, lixo! Homenageou o Lula, ladrão”.

Zema

“A primeira derrota do PT em 2026 já veio, e a gente fica muito triste com uma notícia dessas…”, ironizou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

