Assine
overlay
Início Nacional
CARNAVAL DO RIO

Viradouro vence no Rio com homenagem ao Mestre Ciça

Escola de Niterói conquista o 4º título com enredo que trouxe várias personalidades do mundo do samba para homenagear mestre de bateria em atividade

Publicidade
Carregando...
CB
Cadu Bruno
CB
Cadu Bruno
Repórter
18/02/2026 18:03

compartilhe

SIGA
x
Viradouro conquista o 4º título no Carnaval do Rio com homenagem ao Mestre Ciça
Viradouro conquista o 4º título no Carnaval do Rio com homenagem ao Mestre Ciça crédito: Tupi

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2026. A escola de Niterói venceu a disputa do Grupo Especial nesta quarta-feira (18/2), na apuração realizada na Cidade do Samba, com o enredo "Pra Cima, Ciça!", uma homenagem em vida ao mestre de bateria Moacyr Silva Pinto, o Ciça, de 69 anos. É o 4º título da agremiação na história do carnaval carioca, após as conquistas de 1997, 2020 e 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Um dos pontos altos do desfile foi a comissão de frente, coreografada pelo "Casal Segredo". A apresentação narrou a trajetória de Ciça desde a infância no Estácio, com malandros e o menino Moacyr dançando ao redor de um leão, até o surgimento do próprio mestre em pessoa, erguido ao vivo no alto de um elemento cenográfico, com serpentinas vermelhas e brancas explodindo nas arquibancadas. A cena arrancou lágrimas e ovações do público.

Leia Mais

Juliana Paes volta após 17 anos

Outro momento celebrado na noite foi o retorno de Juliana Paes como rainha de bateria, após 17 anos longe do posto. A atriz havia ocupado a função entre 2004 e 2008, exatamente o período em que mestre Ciça comandava a bateria da escola, o que tornou o reencontro ainda mais simbólico.

Ela entrou na avenida com uma fantasia chamada "Brilho Eterno da Rainha", produzida pela grife italiana Dolce & Gabbana. A peça homenageava todas as musas que já reinaram sob a regência de Ciça, incluindo Luma de Oliveira e Paolla Oliveira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O enredo também destacou os 55 anos de carnaval de Ciça, além de seus 69 anos de vida, celebrando uma trajetória que se confunde com a própria história da Viradouro.

Juliana Paes no desfile da Viradouro em 2026. Foto: João Salles | Riotur

Tópicos relacionados:

carnaval carnaval-2026 niteroi unidos-do-viradouro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay