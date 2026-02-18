Viradouro vence no Rio com homenagem ao Mestre Ciça

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2026. A escola de Niterói venceu a disputa do Grupo Especial nesta quarta-feira (18/2), na apuração realizada na Cidade do Samba, com o enredo "Pra Cima, Ciça!", uma homenagem em vida ao mestre de bateria Moacyr Silva Pinto, o Ciça, de 69 anos. É o 4º título da agremiação na história do carnaval carioca, após as conquistas de 1997, 2020 e 2024.

Um dos pontos altos do desfile foi a comissão de frente, coreografada pelo "Casal Segredo". A apresentação narrou a trajetória de Ciça desde a infância no Estácio, com malandros e o menino Moacyr dançando ao redor de um leão, até o surgimento do próprio mestre em pessoa, erguido ao vivo no alto de um elemento cenográfico, com serpentinas vermelhas e brancas explodindo nas arquibancadas. A cena arrancou lágrimas e ovações do público.

Juliana Paes volta após 17 anos

Outro momento celebrado na noite foi o retorno de Juliana Paes como rainha de bateria, após 17 anos longe do posto. A atriz havia ocupado a função entre 2004 e 2008, exatamente o período em que mestre Ciça comandava a bateria da escola, o que tornou o reencontro ainda mais simbólico.

Ela entrou na avenida com uma fantasia chamada "Brilho Eterno da Rainha", produzida pela grife italiana Dolce & Gabbana. A peça homenageava todas as musas que já reinaram sob a regência de Ciça, incluindo Luma de Oliveira e Paolla Oliveira.

O enredo também destacou os 55 anos de carnaval de Ciça, além de seus 69 anos de vida, celebrando uma trajetória que se confunde com a própria história da Viradouro.