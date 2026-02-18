Assine
Como curar a ressaca de Carnaval? 7 dicas que realmente funcionam

Depois de curtir os blocos, o dia seguinte pode ser difícil; confira alguns alimentos e bebidas que ajudam a recuperar o corpo

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
18/02/2026 15:08

Chá de hortelã é uma das infusões recomendadas para aliviar o enjoo e outros sintomas da ressaca pós-Carnaval. crédito: jcomp/ Freepik

O Carnaval acabou, mas os efeitos da folia ainda podem ser sentidos no corpo. Para muitos, o dia seguinte aos blocos e festas é marcado por dor de cabeça, enjoo e cansaço extremo, a famosa ressaca. A combinação de esforço físico, poucas horas de sono e consumo de bebidas alcoólicas cobra seu preço, mas é possível acelerar a recuperação com as estratégias certas.

O segredo está em reidratar o organismo e repor os nutrientes perdidos. O álcool tem um forte efeito diurético, o que causa desidratação e leva à perda de sais minerais importantes. Portanto, o foco principal do processo de cura é devolver ao corpo o que ele precisa para voltar a funcionar bem.

Adotar uma alimentação leve e aumentar a ingestão de líquidos são os primeiros passos. Confira sete dicas que realmente ajudam a aliviar os sintomas e curar a ressaca de forma mais rápida e eficiente.

  1. Beba muita água: a hidratação é a prioridade número um. Intercale a água com água de coco e isotônicos, que ajudam a repor os eletrólitos perdidos, como sódio e potássio. Mantenha uma garrafa sempre por perto.

  2. Aposte em refeições leves: evite alimentos gordurosos e processados. O corpo precisa de energia para se recuperar, não de mais trabalho para digerir gorduras. Dê preferência a sopas, saladas, frutas e grelhados.

  3. Ovos no café da manhã: os ovos são ricos em cisteína, um aminoácido que pode auxiliar o fígado a metabolizar o acetaldeído, uma das substâncias tóxicas geradas pelo consumo de álcool. Embora a quantidade de cisteína em um ovo seja limitada, combinado com outros nutrientes, pode contribuir para a recuperação.

  4. Invista em frutas estratégicas: banana, melancia e melão são excelentes opções. A banana é rica em potássio, mineral perdido em grande quantidade pela urina. Já a melancia e o melão possuem alto teor de água, auxiliando na hidratação.

  5. Chás podem aliviar o enjoo: infusões de gengibre ou hortelã são conhecidas por suas propriedades digestivas. Elas ajudam a acalmar o estômago e a reduzir a sensação de náusea, um dos sintomas mais incômodos da ressaca.

  6. Modere no café: embora a cafeína possa ajudar a aliviar a dor de cabeça, ela também é diurética e pode agravar a desidratação se consumida em excesso. Uma xícara pequena pode ser suficiente para dar mais disposição sem prejudicar.

  7. Permita-se descansar: o corpo precisa de tempo para se regenerar. Se possível, tire um cochilo ou simplesmente descanse. O sono é fundamental para que o organismo processe as toxinas restantes e recupere as energias para o próximo dia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

