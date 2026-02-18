OAB do Rio diz que desfile pró-Lula cometeu preconceito contra cristãos

A Seção da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) afirmou que o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niteroi, do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, que teve como enredo uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “cometeu prática de preconceito religioso dirigido aos cristãos”.

Por meio de nota de repúdio divulgada nessa terça-feira (17/2), o grupo criticou a ala “neoconservadores em conserva”, que tinha como fantasia uma lata de conserva com o desenho de uma família formada por pai, mãe e duas crianças, dita como tradicional.

Para a seção fluminense, a ala feriu o direito fundamental de liberdade religiosa e representou uma “afronta direta à ordem constitucional e aos compromissos internacionais assumidos pelo país”.

No comunicado, a OAB-RJ também reafirmou “o compromisso intransigente com a defesa da liberdade religiosa, com a promoção da convivência pacífica e respeitosa entre os diversos credos e com o combate firme e permanente a toda forma de intolerância e discriminação”.

Nos comentários da publicação, diversos usuários se manifestaram contra o posicionamento. “Não houve intolerância religiosa em nenhum momento, pois a crítica foi direcionada às pessoas — especificamente ao conservadorismo —, que foi tratado como hipócrita, o que é muito fácil de interpretar. É lamentável o uso da OAB/RJ para distorcer a crítica social e favorecer um campo político”, escreveu uma pessoa. “Repudiamos a nota de repúdio”, disse outra.

Ala “Neoconservadores em conserva”

A Acadêmicos de Niteroi descreveu a ala, de número 22, como representante de um grupo que atua em oposição ao presidente da República e que vota contra as pautas defendidas por ele, como privatizações e o fim da escala 6x1. Quatro elementos foram usados nas cabeças dos componentes: um fazendeiro, representante do agronegócio; uma perua, representante de uma mulher de classe alta; os defensores da Ditadura Militar e os grupos religiosos evangélicos.

“No Congresso Nacional, formam um bloco conservador que defende pautas como flexibilização do porte de armas, exaltação às Forças Armadas, interesses do agronegócio e dos valores tradicionais da família”, explicou a escola.

Políticos da oposição também criticaram a ala e usaram a inteligência artificial (IA) para ironizar o desfile. O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), foi um dos que entrou na “trend” ao publicar uma foto da própria família dentro de uma lata, acompanhada da frase: “Conservador por Jesus Cristo”.