Entenda o motivo que fez Janja desistir de desfilar na Sapucaí

A primeira-dama Janja Lula da Silva afirmou que desistiu de desfilar pela Acadêmicos de Niterói, na noite de domingo (15), para evitar o que classificou como possível “perseguição” à escola de samba e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), homenageado pela agremiação no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Segundo nota divulgada por sua assessoria, a decisão foi tomada mesmo após avaliação de que não haveria impedimentos jurídicos para a participação.

“Mesmo com toda segurança jurídica de que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, poderia desfilar, diante da possibilidade de perseguição à escola e ao presidente Lula por receber uma das maiores honrarias que um brasileiro pode ter, que é ser homenageado por uma Escola de Samba, Janja optou por não desfilar para estar ao lado da pessoa que ela mais ama na vida”, informou a equipe da socióloga.

Janja era esperada como destaque no último carro alegórico da Acadêmicos de Niterói, que reuniu artistas e personalidades apoiadores de Lula. No entanto, a primeira-dama foi substituída pela cantora Fafá de Belém e ficou no camarote da prefeitura do Rio de Janeiro, ao lado do presidente, para assistir à apresentação.

De acordo com a assessoria, antes do início do desfile, Janja desceu até a área de concentração para cumprimentar integrantes da escola e demonstrar apoio ao enredo.

“Durante a concentração, desceu para apoiar a Acadêmicos de Niterói, essa Escola de Samba que foi extremamente corajosa em enfrentar tudo e todos para levar esse enredo e esse desfile para a avenida, e depois subiu para assistir a homenagem ao lado do presidente Lula. Essa noite foi uma noite de celebração à cultura brasileira, ao presidente Lula e ao maior espetáculo da terra, que é o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro”, concluiu a nota.