Moro critica desfile pró-Lula na Sapucaí: 'Faltou o carro da Odebrecht'

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou, na noite deste domingo (15), o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro.

Em publicação nas redes sociais, Moro afirmou que a apresentação configuraria “propaganda eleitoral antecipada” em favor do petista. O senador também associou o episódio a um “caudilho populista” e disse que o país estaria caminhando para uma “democracia de fachada”. No X (antigo Twitter), o parlamentar escreveu que o desfile seria algo “inédito na Sapucaí”, alegando que dinheiro público estaria sendo utilizado para promover Lula.

"Faltou o carro da Odebrecht e do Sítio de Atibaia no desfile do Lula. Foi um deprimente espetáculo de abuso do poder, com enaltecimento de Lula, sem escândalos de corrupção e com ataques aos adversários, tudo financiado pelo governo. A Coreia do Norte não faria melhor", seguiu o senador.

Confira os detalhes do desfile que homenageou Lula na Sapucaí

O presidente não participou do desfile na avenida, mas acompanhou a apresentação de um camarote ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

A escola, que estreou no Grupo Especial neste ano, levou para a Sapucaí o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A homenagem gerou reações da oposição. O partido Novo chegou a acionar o Tribunal de Contas da União para barrar repasses à agremiação, mas o pedido foi negado. Ações judiciais movidas pela senadora Damares Alves e pelo deputado Kim Kataguiri também foram rejeitadas, assim como uma tentativa de impedir o desfile no Tribunal Superior Eleitoral.