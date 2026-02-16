Assine
overlay
Início Política
NÃO GOSTOU

Moro critica desfile pró-Lula na Sapucaí: 'Faltou o carro da Odebrecht'

Senador afirma que apresentação da Acadêmicos de Niterói favorece o presidente e associa o episódio ao uso de dinheiro público no Carnaval do Rio

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
16/02/2026 09:21

compartilhe

SIGA
x
Moro critica desfile pró-Lula na Sapucaí
Moro critica desfile pró-Lula na Sapucaí crédito: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO; RIOTOUR/REPRODUÇÃO

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou, na noite deste domingo (15), o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que apresentou um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em publicação nas redes sociais, Moro afirmou que a apresentação configuraria “propaganda eleitoral antecipada” em favor do petista. O senador também associou o episódio a um “caudilho populista” e disse que o país estaria caminhando para uma “democracia de fachada”. No X (antigo Twitter), o parlamentar escreveu que o desfile seria algo “inédito na Sapucaí”, alegando que dinheiro público estaria sendo utilizado para promover Lula.

"Faltou o carro da Odebrecht e do Sítio de Atibaia no desfile do Lula. Foi um deprimente espetáculo de abuso do poder, com enaltecimento de Lula, sem escândalos de corrupção e com ataques aos adversários, tudo financiado pelo governo. A Coreia do Norte não faria melhor", seguiu o senador.

Confira os detalhes do desfile que homenageou Lula na Sapucaí

O presidente não participou do desfile na avenida, mas acompanhou a apresentação de um camarote ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

A escola, que estreou no Grupo Especial neste ano, levou para a Sapucaí o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A homenagem gerou reações da oposição. O partido Novo chegou a acionar o Tribunal de Contas da União para barrar repasses à agremiação, mas o pedido foi negado. Ações judiciais movidas pela senadora Damares Alves e pelo deputado Kim Kataguiri também foram rejeitadas, assim como uma tentativa de impedir o desfile no Tribunal Superior Eleitoral.

Tópicos relacionados:

moro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay