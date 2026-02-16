Globo é criticada por transmissão de desfile em homenagem a Lula na Sapucaí

A transmissão da TV Globo do desfile da Acadêmicos de Niterói, primeira escola a entrar na Marquês de Sapucaí neste domingo (15), pelo Grupo Especial, virou alvo de críticas nas redes sociais. Internautas acusaram a emissora de ignorar trechos da apresentação com críticas a adversários políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), homenageado no enredo.

A escola levou para a avenida a trajetória de vida e a carreira política de Lula, que, por orientação do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e da Advocacia-Geral da União (AGU), decidiu não desfilar. O presidente assistiu à apresentação de um camarote ao lado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, que chegou ao sambódromo com um vestido midi prateado com plumas azuis, mas desistiu de cruzar a avenida de última hora.

A transmissão, no entanto, chamou a atenção do público nas redes sociais. Usuários afirmaram que a emissora não exibiu com destaque a comissão de frente, que teria encenado o ex-presidente Michel Temer tomando a faixa presidencial de Dilma Rousseff e o ex-presidente Jair Bolsonaro representado pelo palhaço Bozo, fazendo gesto de arma e sendo preso.

“A TV Globo ocultou toda a explicação que os narradores costumam dar para os desfiles. Não falaram um ‘a’ sobre o Bozo e toda a coreografia da comissão de frente e nem estão colocando a letra do samba-enredo. Ridículo”, escreveu uma usuária na rede X.

Orientações internas

A Globo adotou um protocolo interno para a cobertura da escola, segundo informações divulgadas pela imprensa. O objetivo foi evitar manifestações políticas durante a transmissão, em meio ao debate jurídico sobre possível propaganda eleitoral antecipada, já que Lula é apontado como pré-candidato à reeleição neste ano.

Entre as orientações dadas à equipe, estavam três diretrizes principais:

caso houvesse indícios de propaganda política, o coordenador de transmissão deveria trocar para planos gerais das alas;

repórteres deveriam adotar postura sóbria ao falar do enredo e evitar entrevistas com pessoas que expressassem posições políticas;

apresentadores deveriam estudar a trajetória de Lula, mas sem comentários que demonstrassem empolgação.

A equipe de redes sociais também foi orientada a tratar o desfile de forma mais neutra, com resumos disponibilizados nas plataformas digitais e no Globoplay.

Confira os detalhes do desfile que homenageou Lula na Sapucaí

Debate jurídico

Internamente, o desfile era visto com expectativa de alta audiência, já que a escola se apresentou em horário nobre. Ao mesmo tempo, havia receio de questionamentos jurídicos por suposta propaganda eleitoral antecipada.

Na última quinta-feira (12), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedido do Partido Novo para impedir o desfile. A Justiça Eleitoral entendeu que a proibição configuraria censura prévia.

A Acadêmicos de Niterói estreou no Grupo Especial com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, narrando a trajetória do presidente desde a infância até a chegada ao Palácio do Planalto.