Nikolas critica desfile em homenagem a Lula: 'Se fosse em 2022...'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou, nas redes sociais, o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que levou à Marquês de Sapucaí, neste domingo (15/2), um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em publicação, o parlamentar comparou o desfile a uma suposta reação do sistema de Justiça caso a homenagem tivesse sido feita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2022.

“Se esse desfile fosse em 2022: Bolsonaro estaria preso, busca e apreensão no PL, apreensão no barracão da escola, apreensão dos carros alegóricos e inelegibilidade vitalícia”, escreveu.

A Acadêmicos de Niterói foi a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial do Rio de Janeiro neste ano, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A homenagem ao presidente ocorre em meio ao cenário pré-eleitoral, o que gerou reações de aliados e adversários do petista.

Nos últimos dias, políticos ligados à oposição têm usado as redes sociais para questionar o desfile e levantar dúvidas sobre possíveis implicações jurídicas, principalmente em relação à propaganda eleitoral antecipada.