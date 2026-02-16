Assine
overlay
Início Política
CRITICOU

Nikolas critica desfile em homenagem a Lula: 'Se fosse em 2022...'

Deputado diz que Bolsonaro estaria preso e inelegível se homenagem semelhante ocorresse em 2022

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
16/02/2026 09:55

compartilhe

SIGA
x
Nikolas Ferreira comentou o desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou à Sapucaí um enredo dedicado a Lula
Nikolas Ferreira comentou o desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou à Sapucaí um enredo dedicado a Lula crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO; RIOTOUR/REPRODUÇÃO

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou, nas redes sociais, o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que levou à Marquês de Sapucaí, neste domingo (15/2), um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em publicação, o parlamentar comparou o desfile a uma suposta reação do sistema de Justiça caso a homenagem tivesse sido feita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2022.

“Se esse desfile fosse em 2022: Bolsonaro estaria preso, busca e apreensão no PL, apreensão no barracão da escola, apreensão dos carros alegóricos e inelegibilidade vitalícia”, escreveu.

Confira os detalhes do desfile que homenageou Lula na Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói foi a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial do Rio de Janeiro neste ano, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A homenagem ao presidente ocorre em meio ao cenário pré-eleitoral, o que gerou reações de aliados e adversários do petista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos últimos dias, políticos ligados à oposição têm usado as redes sociais para questionar o desfile e levantar dúvidas sobre possíveis implicações jurídicas, principalmente em relação à propaganda eleitoral antecipada.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay