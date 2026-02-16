Rogério Correia elogia desfile em homenagem a Lula: "Carnaval é memória'
Deputado petista afirmou que desfile relembrou perseguições políticas e exaltou trajetória do presidente na Sapucaí
O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) elogiou, nas redes sociais, o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro. Em publicação, o parlamentar destacou o caráter político e histórico do enredo apresentado pela agremiação na Marquês de Sapucaí.
“A Acadêmicos de Niterói abriu o desfile lembrando quem sofreu o golpe, quem foi perseguido e quem hoje responde à Justiça. Carnaval é história, é memória e é coragem. Belíssimo! EMOCIONANTE!”, escreveu.
Em outra mensagem, Rogério voltou a comentar a apresentação e exaltou o clima no sambódromo. “A Sapucaí pulsando com a Acadêmicos de Niterói. Lindo de ver”, afirmou.
A escola foi a primeira a desfilar no Grupo Especial neste domingo (15) e levou para a avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que narrou a trajetória política do presidente, da origem operária à chegada ao Palácio do Planalto.