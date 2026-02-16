Assine
overlay
Início Política
ELOGIOS

Rogério Correia elogia desfile em homenagem a Lula: "Carnaval é memória'

Deputado petista afirmou que desfile relembrou perseguições políticas e exaltou trajetória do presidente na Sapucaí

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
16/02/2026 10:18

compartilhe

SIGA
x
Deputado petista comentou a apresentação da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí e classificou o desfile como emocionante
Deputado petista comentou a apresentação da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí e classificou o desfile como emocionante crédito: AGENCIA CAMARA/REPRODUÇÃO; RIOTOUR/REPRODUÇÃO

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) elogiou, nas redes sociais, o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Carnaval do Rio de Janeiro. Em publicação, o parlamentar destacou o caráter político e histórico do enredo apresentado pela agremiação na Marquês de Sapucaí.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

“A Acadêmicos de Niterói abriu o desfile lembrando quem sofreu o golpe, quem foi perseguido e quem hoje responde à Justiça. Carnaval é história, é memória e é coragem. Belíssimo! EMOCIONANTE!”, escreveu.

Em outra mensagem, Rogério voltou a comentar a apresentação e exaltou o clima no sambódromo. “A Sapucaí pulsando com a Acadêmicos de Niterói. Lindo de ver”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A escola foi a primeira a desfilar no Grupo Especial neste domingo (15) e levou para a avenida o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que narrou a trajetória política do presidente, da origem operária à chegada ao Palácio do Planalto.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay