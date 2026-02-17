Políticos de oposição usam IA para ironizar ala "conservadores em conserva'

Políticos da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilham ilustrações com inteligência artificial em suas redes sociais. As imagens mostram “famílias conservadoras” ou “famílias preservadas”, aludindo às alas da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que desfila no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

A escola de samba homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o slogan “Do alto do mulungu surge uma esperança: Lula, o trabalhador do Brasil”. Nos bastidores, uma onda de “neoconservadores conservadores”. A fantasia representava uma lata estampada com a figura de um conservador.

O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), foi um dos dois que seguiram a tendência. Ele publicou uma foto de sua família dentro de uma lata, acompanhada da mensagem: “Conservador por Jesus Cristo”.

Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, também compartilhou ilustrações semelhantes. “À esquerda está o coração da família, o espírito do Brasil, e há evidências de uma perda de harmonia entre as pessoas que trabalham, acreditam em Deus e educam seus filhos”, diz a legenda.

A oposição conta ainda com a presença do Procurador-Geral da República (PGR), por razões apresentadas pela escola. Intitulado “Na altura do mulungu, nasce a esperança: Lula, o trabalhador brasileiro”, o desfile narra a trajetória do presidente desde sua saída de Garanhuns, no interior de Pernambuco, até sua mudança para São Paulo com a família, passando por seu período como líder sindical e sua chegada ao Palácio do Planalto.

A apresentação destacou os gestos da elite do PT e enfatizou as bandeiras defendidas pelo governo na campanha pré-eleitoral. O desfile também atraiu críticas de dois opositores do presidente, incluindo os chamados "neoconservadores conservadores".