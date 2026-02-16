Assine
Homenagem a Lula na Acadêmicos de Niterói vence debate digital, analisa Ativaweb

Ativaweb apontou mais de 32 milhões de menções ao desfile da Acadêmicos de Niterói em quatro dias

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
16/02/2026 18:19

Prevaleceu o sentimento positivo nas redes sociais em relação ao desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou Lula. É o que mostra uma análise da agência Ativaweb, que monitorou mais de 32,2 milhões de menções ao tema ao longo desta segunda-feira, 16, e dos últimos três dias, identificando uma maioria de manifestações favoráveis à escola e à homenagem.

Segundo o levantamento, 56,2% das menções — o equivalente a 18,1 milhões de registros — tiveram tom positivo, com destaque para mensagens que exaltavam a trajetória histórica de Lula, sua origem popular e a associação do presidente a valores como democracia e ascensão social. Termos como “homenagem”, “orgulho”, “emocionante”, “gigante”, “líder” e “povo” estiveram entre os mais recorrentes.

O volume de críticas também foi expressivo, mas, segundo a agência, dentro do esperado para figuras de alta centralidade digital. As menções negativas somaram 41,7% do total, cerca de 13,4 milhões de registros, concentradas em questionamentos sobre o uso político do Carnaval, críticas ao gasto de dinheiro público e referências à polarização política.

Expressões como “propaganda”, “dinheiro público”, “vergonha”, “fora Lula” e “pão e circo” dominaram esse campo.

Já o sentimento neutro respondeu por apenas 2,1% das menções, aproximadamente 676 mil registros, compostos sobretudo por cobertura jornalística, repostagens e conteúdos informativos. O baixo percentual da neutralidade não surpreendeu o responsável pela pesquisa.

“A polarização no Brasil deixou de ser um estado momentâneo e se tornou um sistema vivo, alimentado continuamente por emoção, memória coletiva e algoritmos que recompensam o conflito”, analisou Alek Maracajá, fundador da Ativaweb.

