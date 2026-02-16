Homenagem a Lula na Acadêmicos de Niterói vence debate digital, analisa Ativaweb

Prevaleceu o sentimento positivo nas redes sociais em relação ao desfile da Acadêmicos de Niterói que homenageou Lula. É o que mostra uma análise da agência Ativaweb, que monitorou mais de 32,2 milhões de menções ao tema ao longo desta segunda-feira, 16, e dos últimos três dias, identificando uma maioria de manifestações favoráveis à escola e à homenagem.

Segundo o levantamento, 56,2% das menções — o equivalente a 18,1 milhões de registros — tiveram tom positivo, com destaque para mensagens que exaltavam a trajetória histórica de Lula, sua origem popular e a associação do presidente a valores como democracia e ascensão social. Termos como “homenagem”, “orgulho”, “emocionante”, “gigante”, “líder” e “povo” estiveram entre os mais recorrentes.

O volume de críticas também foi expressivo, mas, segundo a agência, dentro do esperado para figuras de alta centralidade digital. As menções negativas somaram 41,7% do total, cerca de 13,4 milhões de registros, concentradas em questionamentos sobre o uso político do Carnaval, críticas ao gasto de dinheiro público e referências à polarização política.

Expressões como “propaganda”, “dinheiro público”, “vergonha”, “fora Lula” e “pão e circo” dominaram esse campo.

Já o sentimento neutro respondeu por apenas 2,1% das menções, aproximadamente 676 mil registros, compostos sobretudo por cobertura jornalística, repostagens e conteúdos informativos. O baixo percentual da neutralidade não surpreendeu o responsável pela pesquisa.

“A polarização no Brasil deixou de ser um estado momentâneo e se tornou um sistema vivo, alimentado continuamente por emoção, memória coletiva e algoritmos que recompensam o conflito”, analisou Alek Maracajá, fundador da Ativaweb.