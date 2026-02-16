Qual foi a audiência da Globo com desfile em homenagem a Lula na Sapucaí

A transmissão do desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve impacto direto nos números de audiência da TV Globo na noite de domingo (15/02).

Segundo dados prévios do Ibope, a emissora registrou índices abaixo do esperado durante a passagem da escola, a primeira a entrar na avenida pelo Grupo Especial do Rio de Janeiro. A apresentação gerou forte repercussão política e dividiu opiniões nas redes sociais, o que também se refletiu no desempenho da transmissão.

Segundo a o F5 da Folha de São Paulo, conforme dados prévios de audiência, a Globo teve 11 pontos de audiência entre 22h10 e 23h35, com pico de 12 pontos. A Record marcou 7 e o SBT, 6. A Record chegou a ameaçar a liderança da Globo entre 22h15 e 22h30, quando atingiu picos de 10 pontos com São Bernardo x Corinthians, pela rodada final do Campeonato Paulista. No Rio de Janeiro, a Acadêmicos de Niterói foi líder de audiência sem ser ameaçado por outros canais e marcou 19 pontos de audiência, contra 5 da Record e do SBT, empatados.

O enredo, intitulado “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, percorreu a trajetória pessoal e política do presidente, destacando momentos como a infância pobre, a liderança sindical e a chegada ao Palácio do Planalto. A homenagem, no entanto, provocou críticas de adversários políticos e questionamentos sobre possível propaganda eleitoral antecipada, já que Lula é pré-candidato à reeleição.

Durante a transmissão, a cobertura da Globo também foi alvo de comentários nas redes, tanto de elogios quanto de críticas, especialmente pelo tom adotado ao tratar o enredo e a figura do presidente. O desfile acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da noite, dentro e fora da avenida.