DESFILE

Tarcísio sobre desfile pró-Lula: "Aos amigos tudo. Aos inimigos a lei"

Governador de São Paulo critica homenagem ao presidente no carnaval e questiona tratamento dado a aliados e adversários políticos

Ana Mendonça
17/02/2026 11:56

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou a homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, realizado no domingo (15), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Ao comentar o episódio, Tarcísio afirmou que o caso demonstra tratamento desigual entre aliados e adversários políticos. “Aos amigos tudo. Aos inimigos a lei”, disse o governador, em referência à frase atribuída ao período da política do café com leite e frequentemente usada em críticas ao sistema político brasileiro.

A declaração foi feita nas redes sociais, em meio à repercussão da apresentação da escola, que levou para a avenida um enredo em homenagem à trajetória política de Lula. O desfile gerou reações de políticos de oposição, que apontaram possível uso político do carnaval e levantaram questionamentos sobre eventuais implicações eleitorais e jurídicas.

 
 
 

