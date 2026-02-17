Assine
CAMPANHA ANTECIPADA

Ex-ministro de Bolsonaro distribui adesivos pró-Flávio durante o carnaval

Distribuição de material com conteúdo político fora do calendário oficial de campanha pode levantar questionamentos jurídicos

Ana Mendonça
Repórter
17/02/2026 10:37 - atualizado em 17/02/2026 10:38

Gilson Machado era o 'ministro sanfoneiro' de Bolsonaro
Gilson Machado era o 'ministro sanfoneiro' de Bolsonaro crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro (PL), Gilson Machado (PL), distribuiu adesivos de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, durante o fim de semana de carnaval. A ação foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais no domingo (15).

Nas imagens, Machado aparece abordando e entregando adesivos com mensagens de apoio ao filho do ex-presidente. O ex-ministro, que também presidiu a Embratur durante o governo Bolsonaro, circula pelo público enquanto divulga o material.

A distribuição de material com conteúdo político fora do calendário oficial de campanha pode levantar questionamentos jurídicos. Pela legislação eleitoral, a propaganda só é permitida após o início do período definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, normalmente a partir de agosto do ano da eleição.

Antes disso, a divulgação de material que solicite voto de forma explícita ou que caracterize campanha antecipada pode ser enquadrada como propaganda eleitoral irregular, sujeita a multa e a outras sanções previstas em lei.

 
 
 

