Cantor da Niterói sai em defesa de Lula após vaias: 'Não deu para escutar'

O cantor Diego Nicolau, um dos intérpretes da Acadêmicos de Niterói, comentou nas redes sociais a repercussão do desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite deste domingo (15), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Leia: Desfile pode condenar Lula por ilícito eleitoral, dizem especialistas

Em publicação do Estado de Minas sobre a reação dividida do público na Sapucaí, o músico saiu em defesa do enredo e do presidente. “Deu nem para ouvir esses filhinhos de papai”, escreveu.

A apresentação da escola provocou reações opostas na avenida. No Setor 1, considerado o mais popular, o público recebeu a agremiação com gritos de apoio ao petista. O coro predominante foi de “Olé, olé, olá, Lula, Lula”, sem registro de vaias naquele espaço.

Já em um camarote de cervejaria, a reação foi diferente. Durante o samba que exaltava o presidente, parte dos presentes vaiou e fez gestos de desaprovação, enquanto um grupo menor demonstrou apoio e repetiu o gesto de “fazer o L”.

A Acadêmicos de Niterói foi a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que destacou a trajetória do presidente desde 1952. Lula não desfilou, mas acompanhou a escola da avenida ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A homenagem ocorreu em meio a questionamentos políticos e jurídicos. Como Lula é pré-candidato à reeleição, oposicionistas levantaram a hipótese de propaganda eleitoral antecipada e acusaram o governo de usar recursos públicos para se promover.