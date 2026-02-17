Assine
overlay
Início Política
DIVISÃO ENTRE PÚBLICOS

Cantor da Niterói sai em defesa de Lula após vaias: 'Não deu para escutar'

Diego Nicolau comentou publicação do Estado de Minas. Lula foi ovacionado pelo público dos setores populares e vaiado por algumas pessoas em camarotes

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
17/02/2026 09:34

compartilhe

SIGA
x
Homenagem a Lula na Acadêmicos de Niterói vence debate digital, analisa Ativaweb
Homenagem a Lula na Acadêmicos de Niterói vence debate digital, analisa Ativaweb crédito: Platobr Politica

O cantor Diego Nicolau, um dos intérpretes da Acadêmicos de Niterói, comentou nas redes sociais a repercussão do desfile que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite deste domingo (15), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia: Desfile pode condenar Lula por ilícito eleitoral, dizem especialistas

Em publicação do Estado de Minas sobre a reação dividida do público na Sapucaí, o músico saiu em defesa do enredo e do presidente. “Deu nem para ouvir esses filhinhos de papai”, escreveu.

Leia Mais

A apresentação da escola provocou reações opostas na avenida. No Setor 1, considerado o mais popular, o público recebeu a agremiação com gritos de apoio ao petista. O coro predominante foi de “Olé, olé, olá, Lula, Lula”, sem registro de vaias naquele espaço.

Já em um camarote de cervejaria, a reação foi diferente. Durante o samba que exaltava o presidente, parte dos presentes vaiou e fez gestos de desaprovação, enquanto um grupo menor demonstrou apoio e repetiu o gesto de “fazer o L”.

A Acadêmicos de Niterói foi a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que destacou a trajetória do presidente desde 1952. Lula não desfilou, mas acompanhou a escola da avenida ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A homenagem ocorreu em meio a questionamentos políticos e jurídicos. Como Lula é pré-candidato à reeleição, oposicionistas levantaram a hipótese de propaganda eleitoral antecipada e acusaram o governo de usar recursos públicos para se promover.

Tópicos relacionados:

academicos-de-niteroi carnaval-2026 eleicoes-2026 lula rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay