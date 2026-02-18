Assine
Eleições 2026: MDB quer aliança com Eduardo Paes no Rio

Baleia Rossi chega ao estado fluminense para formalizar apoio ao prefeito da capital na corrida pelo governo estadual

Vanilson Oliveira
Vanilson Oliveira
Repórter
18/02/2026

Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2025 - O prefeito..do..Rio de Janeiro, Eduardo Paes durante cerim..nia de posse no Pal..cio Pedro Ernesto, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Ag..ncia Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), cumpre agenda no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18/2) com o objetivo de consolidar o apoio do partido ao prefeito Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Estado. A visita também deve servir para encaminhar a definição do nome que ocupará a vaga de vice na chapa.

A indicação ainda não foi concluída. Entre as alternativas está o nome de Jane Reis (MDB), irmã do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. A expectativa é que o apoio formal a Paes seja anunciado já nesta quinta-feira (19), em um movimento que coincide com a recondução de Washington à presidência estadual do MDB.

O ex-prefeito de Duque de Caxias havia se colocado como pré-candidato ao Palácio Guanabara, mas abandonou o projeto após o Supremo Tribunal Federal (STF) manter uma condenação por crime ambiental. Ele dependia da reversão da sentença para manter a viabilidade eleitoral. No último dia 11, no entanto, o ministro Gilmar Mendes votou pela manutenção da condenação, formando maioria desfavorável ao ex-prefeito.

Antes disso, o relator do caso, ministro Flávio Dino, já havia se manifestado no mesmo sentido, sendo acompanhado por Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. André Mendonça apresentou divergência parcial, enquanto Luiz Fux pediu vista, o que adiou a conclusão do julgamento, mas sem alterar, até o momento, o cenário de inelegibilidade.

Com o avanço da maioria no STF, Washington Reis deixou de ser opção do MDB para a disputa estadual. Diante desse quadro, Eduardo Paes intensificou as conversas com a legenda, sinalizando a disposição de abrir espaço para que o partido indique o candidato a vice-governador.

Caso seja confirmado a nova aliança, o PT, que pleiteava a vaga de vice, tende a ser contemplado com a candidatura ao Senado, hoje atribuída à deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), segundo as negociações em curso.

