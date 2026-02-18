Eleições 2026: MDB quer aliança com Eduardo Paes no Rio

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), cumpre agenda no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18/2) com o objetivo de consolidar o apoio do partido ao prefeito Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Estado. A visita também deve servir para encaminhar a definição do nome que ocupará a vaga de vice na chapa.

A indicação ainda não foi concluída. Entre as alternativas está o nome de Jane Reis (MDB), irmã do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. A expectativa é que o apoio formal a Paes seja anunciado já nesta quinta-feira (19), em um movimento que coincide com a recondução de Washington à presidência estadual do MDB.

O ex-prefeito de Duque de Caxias havia se colocado como pré-candidato ao Palácio Guanabara, mas abandonou o projeto após o Supremo Tribunal Federal (STF) manter uma condenação por crime ambiental. Ele dependia da reversão da sentença para manter a viabilidade eleitoral. No último dia 11, no entanto, o ministro Gilmar Mendes votou pela manutenção da condenação, formando maioria desfavorável ao ex-prefeito.

Antes disso, o relator do caso, ministro Flávio Dino, já havia se manifestado no mesmo sentido, sendo acompanhado por Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. André Mendonça apresentou divergência parcial, enquanto Luiz Fux pediu vista, o que adiou a conclusão do julgamento, mas sem alterar, até o momento, o cenário de inelegibilidade.

Com o avanço da maioria no STF, Washington Reis deixou de ser opção do MDB para a disputa estadual. Diante desse quadro, Eduardo Paes intensificou as conversas com a legenda, sinalizando a disposição de abrir espaço para que o partido indique o candidato a vice-governador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso seja confirmado a nova aliança, o PT, que pleiteava a vaga de vice, tende a ser contemplado com a candidatura ao Senado, hoje atribuída à deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), segundo as negociações em curso.