EX-PRESIDENTE PRESO

Carlos após visita a Bolsonaro na prisão: ‘Preocupação só aumenta’

Ex-vereador do Rio de Janeiro relatou ainda que aproveitou a visita para ajudar o pai com a organização da cela, citando livros e poucos utensílios de plástico

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
18/02/2026 17:25

Os advogados de Bolsonaro afirmam que o ex-mandatário se encontra "em situação de multimorbidade grave, com risco concreto de descompensação súbita e de eventos potencialmente fatais"
Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista crédito: Ton Molina/STF

O filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL), visitou o pai, preso na Papudinha, em Brasília (DF), outra vez nesta quarta-feira de cinzas (18/2) e fez relato nas redes sociais.

“Encontrei o presidente sonolento e abatido, obviamente se questionando sobre uma prisão que jamais deveria existir, já que não cometeu crime algum”, escreveu Carlos, que é pré-candidato ao Senado Federal por Santa Catarina.

O “02” descreveu o sofrimento do pai: “É humanamente impossível que alguém suporte tais condições por tanto tempo e consiga manter-se ileso. Se eu estou cansado, imagine ele”.

Visita a Bolsonaro

“Pode existir a qualquer momento um ponto de não retorno em relação à saúde do meu pai. Ele é uma rocha, mas é impossível não perceber que, dia após dia, a covardia que sofre o atinge cada vez mais”, destacou Carlos, que apontou que a “preocupação só aumenta”.

O ex-vereador do Rio de Janeiro relatou ainda que aproveitou a visita para ajudar o pai com a organização da cela, citando livros e “poucos utensílios de plástico permitidos”. “Organizei também as tampas das marmitas, sempre com as mensagens que a Michelle deixa para cada refeição — pequenos gestos que mantêm a dignidade em meio ao absurdo”.

