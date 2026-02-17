Pastor diz que membros de escola do Rio que homenageou Lula terão câncer
Desfile em homenagem a Lula teve crítica aos evangélicos, o que enfureceu o pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus (SP)
O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus (SP), afirmou em um culto nessa segunda-feira (16/2) que os envolvidos com o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula terão câncer na garganta.
“Não vamos responder às provocações que fizeram nas escolas de samba. […] Tripudiaram em cima da nossa fé, não vamos responder. Vamos orar. A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, eles vão lembrar com quem mexeram”, afirmou Elias Cardoso.
