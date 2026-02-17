Pastor diz que membros de escola do Rio que homenageou Lula terão câncer

O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus de Perus (SP), afirmou em um culto nessa segunda-feira (16/2) que os envolvidos com o desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula terão câncer na garganta.

“Não vamos responder às provocações que fizeram nas escolas de samba. […] Tripudiaram em cima da nossa fé, não vamos responder. Vamos orar. A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, eles vão lembrar com quem mexeram”, afirmou Elias Cardoso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





“Neoconservadores em Conserva”. Nela, setores da sociedade - representantes do agronegócio, uma “perua” de classe alta, defensores da Ditadura Militar e evangélicos - são acusados pela escola de samba de atuar em oposição a Lula. Esses “setores” foram representados por figuras caricatas dentro de latas de conserva. O pastor da Assembleia de Deus de Perus faz menção às críticas reservadas aos evangélicos durante o desfile feito em homenagem a Lula na ala chamada. Nela, setores da sociedade - representantes do agronegócio, uma “perua” de classe alta, defensores da Ditadura Militar e evangélicos - são acusados pela escola de samba de atuar em oposição a Lula. Esses “setores” foram representados por figuras caricatas dentro de latas de conserva.

“Melhor representação não é no STF (Supremo Tribunal Federal), não é na Justiça, não é no Ministério Público Federal, é lá em cima, direto do trono. Deus vai responder à provocação que fizeram contra a Igreja. […] A Igreja do Senhor está coberta, amparada pelo Juiz do Supremo Tribunal Celestial”, concluiu o pastor.