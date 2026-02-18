Rogério Correia reage a rebaixamento de desfile sobre Lula

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) respondeu às comemorações de opositores ao governo federal após a Acadêmicos de Niterói, escola de samba que homenageou o presidente Lula (PT) no Carnaval do Rio de Janeiro, ser rebaixada para a Série Ouro.

A queda gerou reações de diversos nomes ligados à direita. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador Romeu Zema (Novo) foram alguns dos que comemoraram após a apuração.

Rogério Correia

Rogério Correia retrucou: “Bolsonaristas como Zema comemorando o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. Não entenderam nada: ela foi campeã no coração do povo e entrou para a história do Carnaval e do Brasil, com o povo cantando e ovacionando o presidente na Sapucaí”.

Nas redes sociais, o parlamentar publicou um vídeo que mostra o canto “Olê, olê, olê, olá. Lula, Lula”, trecho do samba-enredo da Niterói, sendo entoado em um setor da Marquês de Sapucaí durante o desfile.

“E Lula foi o grande campeão do Carnaval em todo o país. Por todo canto se ouviu: Lula Lá. O povo feliz e orgulhoso do seu país”, afirmou.

Por fim, Correia provocou: “Quanto a Bolsonaro, segue na Papuda, pagando por seus atos contra a democracia. E Zema, que não consegue aparecer em carnaval nenhum, foi lembrado do mesmo jeito: Fora Zema!”.

Reações ao rebaixamento

Logo após o encerramento da apuração que decretou a queda da Niterói, Flávio Bolsonaro, principal pré-candidato da oposição à presidência em 2026, fez post em tom de comemoração.

“Dos projetos de Deus não se zomba! Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba enredo. Nunca nos esqueçamos: família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT”, escreveu.

O senador também citou versículo bíblico: “Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois tudo o que o homem semear, isso também colherá.” (Gálatas 6:7). Rogério Correia respondeu: "Deve ser por isto que seu pai está preso na Papuda e condenado a 27 anos de cadeia! (...) Jair está colhendo o que semeou e Lula ovacionado no carnaval em todo o país!".

Outro que se manifestou foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), político brasileiro com mais engajamento nas redes sociais. “A escola foi rebaixada demonstrando como o Lula está afundando o Brasil. Isto sim foi uma homenagem muito bem adequada”, zombou o parlamentar.

“A primeira derrota do PT em 2026 já veio, e a gente fica muito triste com uma notícia dessas…”, ironizou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

