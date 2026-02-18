Lula visita Índia para reuniões com Modi e negociações sobre terras raras e IA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Nova Délhi nesta quarta-feira (18) à frente de uma grande delegação para reuniões com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que incluirão negociações sobre terras raras e inteligência artificial (IA).

Lula, que viaja com mais de 10 ministros e uma grande delegação de empresários, também pretende ampliar as oportunidades de comércio com a nação de maior população do mundo.

"Índia e Brasil mantêm uma relação estreita e multifacetada", afirmou em um comunicado o porta-voz do ministério indiano das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal.

A Índia, com 1,4 bilhão de habitantes, está a caminho de se tornar a quarta maior economia do planeta.

As negociações entre os membros do grupo BRICS — a Índia assumiu neste ano a presidência do bloco, após o mandato do Brasil — também devem abordar a incerteza econômica global desencadeada pelas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Lula e Modi se reunirão no sábado. O Brasil se apresenta como uma alternativa global no setor de terras raras, em um mercado dominado pela China.

O presidente do Brasil participará de uma cúpula global sobre inteligência artificial na quinta-feira em Nova Délhi, onde deve defender uma regulamentação melhor para conter a desinformação por IA.

O Brasil é o maior mercado da Índia na América Latina.

A viagem de Lula acontece após a visita de Modi a Brasília em julho de 2025, a primeira de um chefe de Governo indiano ao país em quase seis décadas.

O grupo indiano Adani e a brasileira Embraer assinaram um acordo em janeiro.

Os dois países foram afetados pelas tarifas americanas em 2025, quando Lula conversou com Modi sobre a necessidade de "defender o multilateralismo". O premiê indiano afirmou que uma "parceria entre nações do Sul Global beneficia a todos".

Washington prometeu reduzir drasticamente as tarifas sobre produtos indianos depois que um acordo comercial entre EUA e Índia foi anunciado no início de fevereiro.

"Os dois líderes devem revisar toda a gama das relações bilaterais", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Índia em um comunicado.

O comércio bilateral entre Índia e Brasil em 2024 foi de mais de 12 bilhões de dólares (62 bilhões de reais). O Brasil considera a Índia um mercado pouco explorado para seus produtos, incluindo algodão, sementes, óleo de soja, além de minerais.

