63% dos brasileiros querem o fim da escala 6x1, aponta pesquisa Nexus

Conforme levantamento da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, 63% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1. A proposta, defendida pelo governo Lula (PT), está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Ainda segundo a pesquisa, 22% se posicionaram contra o projeto mas, desses, 10% relataram que apoiam o fim da escala 6x1 se houver garantia de que os salários não serão reduzidos. Outros 6% se disseram "nem a favor, nem contra", e 10% não sabem ou não responderam.

Resultado total mostra leitura complexa da opinião pública brasileira Divulgação/Nexus

“A pesquisa revela um aspecto interessante da discussão. A ampla maioria da sociedade é a favor do fim da jornada 6×1. No entanto, quando entra em campo o argumento da redução do salário, boa parte das pessoas passa a desaprovar o projeto. Isso se explica pelo lado da renda do brasileiro: boa parte das pessoas vive apertada financeiramente e precisa daqueles rendimentos, por isso acabam negando o projeto se isso lhes tirar parte da renda mensal”, afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

Fim da escala 6x1

A região em que a pauta tem maior aprovação é o Sudeste, com 67%. Em seguida, aparecem Nordeste (66%), Sul (63%), Centro-Oeste (52%) e Norte (51%). O Sudeste também é a região onde o fim da escala 6x1 tem a menor rejeição - 18%.

Apesar dos posicionamentos, a proposta ainda é profundamente desconhecida entre os brasileiros. Apenas 12% disseram entender bem o que o projeto significa, enquanto 62% afirmaram já terem ouvido falar, e 35% nunca ouviram falar.

O levantamento ainda apontou que, quanto mais se dizem entender do projeto, maior é o apoio da população a ele. Entre quem conhece bem o projeto, 71% aprovam. Já os que conhecem pouco, 69% apoiam. E o índice cai para 55% entre quem nunca tinha ouvido falar da redução da escala de trabalho.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.021 pessoas a partir de 16 anos em todos os 26 estados e no Distrito Federal. O levantamento foi feito entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais;

