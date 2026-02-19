Janja sobre rebaixamento da Acadêmicos de Niteroi: ‘Aceite se perder’

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou um trecho do enredo da Acadêmicos de Niteroi, escola de samba que homenageou a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), depois que a agremiação foi rebaixada do Grupo Especial do Carnaval do Rio.

Em postagem nos stories do Instagram, a socióloga destacou o trecho “Lute pra vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista”. Na sequência, Janja repostou uma publicação da escola que tem a foto de um carro da alegoria com um boneco de Lula com a frase em destaque: “A arte não é para os covardes”.

A Acadêmicos terminou o Carnaval de 2026 em último lugar. A escola teve problemas de dispersão ao fim do desfile na Marquês de Sapucaí e, ao longo da apuração, recebeu apenas duas notas 10.

Janja era esperada para ser um dos destaques do último carro alegórico no desfile, realizado na noite do domingo de Carnaval (15/2), mas desistiu de última hora. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém e assistiu à apresentação do camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, ao lado de Lula.

Conforme nota divulgada pela assessoria, a decisão foi feita para evitar o que classificou como possível “perseguição” à escola de samba e ao presidente. Apesar da desistência, a escola declarou, depois da apresentação, que está sofrendo perseguição política.

Polêmicas

O desfile da Acadêmicos de Niterói vem sendo alvo de críticas de opositores, que alegam que o cortejo promove propaganda eleitoral antecipada, em ano de pleito. Duas ações protocoladas contra Lula e a escola foram rejeitadas pela Justiça Federal, que considerou que os pedidos não cumprem os requisitos necessários para a abertura de processo e que não houve demonstração concreta de dano ao patrimônio público.

Uma nova denúncia foi anunciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que alegou que fantasias usadas no desfile, na ala “Neoconservadores em conserva”, promoviam preconceito religioso contra cristãos.

O ex-marqueteiro político do PT João Santana também criticou a proximidade do presidente e da primeira-dama, caracterizando o movimento como perigoso. Para ele, colocar Lula e Janja em destaque pode ser negativo, uma vez que, considerando o histórico de união entre política e folia no carnaval brasileiro, “as poucas afoitas que se arriscaram fizeram protegidas no anonimato da multidão”, com espontaneidade, como foi o início do planejamento da homenagem. “O tiro pode sair pela culatra”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O próprio presidente Lula determinou que ministros e auxiliares não participassem do desfile. Caso queiram assistir, integrantes do governo deverão arcar com custos de passagem e hospedagem. A ordem não abrange a primeira-dama, que não ocupa cargo no governo.