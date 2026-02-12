Assine
ELEIÇÕES 2026

Zema confirma data para deixar governo de Minas

Em encontro com lideres políticos e do agronegócio em Montes Claros, governador não explicou o motivo pelo qual vai antecipar saída do Palácio Tiradentes

12/02/2026 18:54

Governador Romeu Zema participou de encontro com lideranças do agronegócio em Montes Claros, onde recebeu homenagem da categoria
Governador Romeu Zema participou de encontro com lideranças do agronegócio em Montes Claros, onde recebeu homenagem da categoria, nesta quinta-feira (12/2) crédito: Luiz Ribeiro/EM/D.A. Press

O governador Romeu Zema (Novo) confirmou nesta quinta-feira (12/2) que vai antecipar a saída dele da chefia do Executivo estadual para se candidatar à Presidência da República. Pela legislação eleitoral, o governador tem até 4 de abril (seis meses antes do primeiro turno) para se desincompatibilizar do cargo. Zema vai deixar o cargo em 22 de março.

A data do afastamento foi confirmada pelo governador em encontro com lideranças regionais, nesta quinta, em Montes Claros, no Norte de Minas. Ele não explicou o motivo pelo qual vai antecipar em 13 dias a saída do Palácio Tiradentes.

A reunião foi organizada pela Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas (Aspronorte) e, além de representantes do agronegócio, contou com a participação de lideranças políticas. Uma delas foi o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), que, indiretamente, declarou apoio ao projeto do governador mineiro para a disputa ao Palácio do Planalto.

“Sabemos que Minas Gerais está em boas mãos. E também queremos colocar o Brasil em boas mãos”, afirmou o prefeito, levantando aplausos dos demais participantes da reunião. O encontro ocorreu em uma churrascaria da cidade e cada convidado pagou R$ 95 pelo o que foi servido.

O União Brasil, partido de Guimarães, ocupa dois ministérios na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e articula a filiação do senador Rodrigo Pacheco para possivelmente concorrer ao governo do estado. Romeu Zema vai apoiar para o governo de Minas o nome do atual vice-governador, Mateus Simões (PSD), que vai assumir a titularidade do cargo e estará no pleito de outubro como candidato à reeleição.

Ao anunciar seu afastamento da chefia do Executivo Estadual em 22 de março, Zema reiterou o apoio à Mateus Simões para a sua sucessão e fez elogios ao atual vice-governador. “Ele (Mateus) tem sido uma peça extremamente relevante na minha gestão, o meu braço direito, extremamente capacitado. Acho que a maioria das pessoas o conhece. Vou dar o meu apoio a ele nessa corrida ao governo do estado porque tenho certeza que ele dará continuidade a esse trabalho que temos conduzido”, afirmou o governador.

Estratégias 

A pesquisa do Instituto Genial/Quaest, divulgada nessa quarta-feira (11/2), mostrou que uma dificuldade de Romeu Zema na corrida presidencial é não ser conhecido fora dos limites de Minas Gerais –  53% dos brasileiros afirmam não conhecer o governador. Zema enfrenta maior rejeição entre os eleitores lulistas e bolsonaristas, pior desempenho nas regiões Sul e Nordeste do país e ainda é desconhecido pela maioria dos eleitores.

Em entrevista ao programa “Comando das sete”, da Rádio Educadora de Montes Claros, também nesta quinta, Zema não fez referência à pesquisa do Instituto Genial/Quest. No entanto, declarou que é pré-candidato à Presidência da República e recordou que, quando lançou sua candidatura ao governo de Minas, em 2018, tinha apenas 1% de intenção de votos nas pesquisas.

“Sou pré-candidato à Presidência da República. Daqui a pouco, (como) candidato vou levar essas propostas que nós já mostramos que funcionaram aqui em Minas Gerais para todo o Brasil conhecer. Há oito anos, eu estava iniciando a minha trajetória política. Nunca tinha sido candidato e, na primeira pesquisa, eu aparecia com 1% das intenção de votos, lá em 2018. À medida que fui percorrendo o estado e mostrando que nós tínhamos propostas diferentes, que até, muitas vezes, desagradam muitos políticos, o mineiro foi vendo que era aquilo que Minas Gerais precisava. E é o que o Brasil precisa hoje”, relatou.

Ainda na entrevista, Romeu Zema fez críticas ao PT e ao presidente Lula. “Eu sou um grande crítico do PT, o PT gosta é de dar emprego para a companheirada. O PT gosta de acobertar os erros, né? Os crimes que muitas vezes a companheirada faz, como a gente está vendo em Brasília, A coisa está complicada, está claro que tem problema seríssimo e fica todo mundo querendo colocar pano quente”, disparou.

Visita à UBS e à Unimontes

Em Montes Claros, o governador Romeu Zema, acompanhado do prefeito Guilherme Guimarães, também visitou a obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no Bairro Bela Paisagem, área de baixa renda e populosa, situada na Região do Grande Santos Reis.

Zema também visitou o campus-sede da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), ontem. Acompanhado do reitor, Wagner de Paulo Santiago, e do prefeito Guilherme Guimarães, conheceu de perto as obras do Teatro da Unimontes, que estão em fase de acabamento. O espaço será o maior teatro entre Belo Horizonte e Salvador, orçado em R$ 6,39 milhões.

Na Unimontes, Zema também visitou o Circuito de Conhecimento, um centro de laboratórios instalados em instalados em contêineres adaptados. A unidade custou cerca de R$ 1,5 milhão, viabilizados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

