Acusado de racismo, prefeito de Divinópolis pede desculpas e apaga vídeo

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), pediu desculpas em sua rede social nesta quinta-feira (12/2) e anunciou a retirada do vídeo na qual as nádegas de um gorila são comparadas aos lábios de uma pessoa negra. A postagem foi apagada após a vereadora Kell Silva (PV) denunciá-lo por racismo recreativo ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

No vídeo, utilizado para anunciar a entrega do Hospital Regional, uma transição de imagens mostra a figura de um gorila, cujas nádegas são comparadas e transformadas nos lábios de um homem negro que aparece ao lado do chefe do executivo. O homem em questão é Talles Duque, chefe de gabinete de Azevedo.

Na gravação, Gleidson nega qualquer intenção racista, pediu desculpas a quem se sentiu ofendido e afirmou que retiraria o conteúdo do ar. A manifestação ocorre dois dias após a parlamentar protocolar uma notícia de fato solicitando apuração do caso.

Prefeito se diz contra o racismo



Em novo vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, ele declara que não pretendia se posicionar, mas decidiu se manifestar para encerrar a polêmica.

"Quero deixar bem claro que eu sou totalmente contra o racismo. Quem me conhece, acompanha nas redes sociais, sabe que eu levanto essa bandeira contra o racismo e que racismo não é mimimi nem opinião", afirmou.

Disse ainda que não houve qualquer intenção de ofender. "Não teve maldade nenhuma de mim. Em nenhuma hora em que a gente estava gravando o vídeo passou pela minha cabeça que poderia despertar algum tipo de gatilho em algumas pessoas", argumentou. Conforme já dito pelo prefeito, a ideia da gravação teria partido do próprio assessor.

"A única coisa que o Talles me pediu era poder participar do vídeo e colocar no meu [perfil], porque ele tem mais seguidores."

Azevedo ainda alega que o assessor já tem o hábito de usar imagens de gorila como referência de força. Na sequência, o prefeito criticou adversários e classificou a repercussão como perseguição política.

"O Talles a vida inteira postou isso, nunca ninguém levantou nada, falou nada. Mas, porque eu participei do vídeo, a classe política quer criar essa polêmica, colocando como se eu fosse racista. Até porque o cara que está comigo 24 horas por dia é um negro, e a minha vice-prefeita é um negro. Então, comigo nunca vai ter racismo. E aí eu quero falar pra classe política novamente: seus hipócritas, canalhas, vocês que gostam de estar aí nas redes sociais só pra poder lacrar em cima de mim… parem de perseguição!"



Prefeito pede desculpas

Ao final da gravação, Gleidson pediu desculpas a quem se sentiu ofendido e confirmou que vai apagar o conteúdo. "Quero deixar aqui bem claro que, para aquelas pessoas que tiveram esse [sentimento], estou aqui humildemente pedindo desculpas. E eu vou retirar o vídeo."



Vitimismo



Um dia após a denúncia, Talles postou um vídeo defendendo o prefeito e assumindo a responsabilidade pela produção e postagem. Disse que, para ele, o gorila é um animal que representa força e classificou a representação como "vitimismo excessivo" e "banalização do termo preconceito".

*Amanda Quintiliano especial para o EM