Nos EUA, esposa de Alexandre Ramagem diz sofrer perseguição política

A servidora pública Rebeca Ramagem, esposa do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro Alexandre Ramagem (PL-RJ), diz sofrer perseguição política ao receber a ordem de trabalhar presencialmente em Roraima.

A mulher e as filhas moram nos Estados Unidos desde novembro de 2025. Elas foram ao país para encontrar Ramagem, que fugiu do Brasil após condenação de 16 anos e um mês pela participação dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-político recebeu uma ordem de prisão preventiva do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi encontrado em um condomínio de luxo em North Miami, na Flórida. Ramagem teve o mandado cassado em dezembro passado e é considerado foragido da Justiça.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rebeca disse lidar com a ordem com “profunda tristeza” e que “precisa enfrentar um leão por dia”. Ela afirmou que trabalha em regime de teletrabalho desde 2016, exercendo funções estritamente virtuais, e que a ordem do Procurador-Geral do Estado de que ela trabalhe de forma presencial no Brasil configura perseguição política do estado roraimense.

“Primeiro, a junta médica inviabiliza a perícia através da telemedicina. Em sequência, o Procurador-Geral do Estado suspende meu exercício funcional em regime de teletrabalho e determina minha presença física para a realização de atividades que são integralmente on-line. Os sistemas judiciais são digitais. Protocolos, audiências, despachos e reuniões ocorrem virtualmente. Não há justificativa técnica operacional para exigir presença física quando a própria natureza do trabalho é remota”, afirmou.

A servidora pública também alegou que um terço dos procuradores do estado trabalham de forma remota, em um modelo aceito e regulamentado, mas que não está disponível para ela. Para ela, há uma "quebra da isonomia".

"Eu estou pedindo para trabalhar, mesmo com salário suspenso. Mantenho minha disposição de exercer minhas funções por compromisso com o serviço público. Ainda assim, tentam me impedir de contribuir”, disse a esposa de Ramagem.

Rebeca trabalhou como delegada em Roraima e atualmente é procuradora. Ela teve atuação como advogada representando o marido em ações no Supremo Tribunal Federal (STF). Rebeca se descreve no Instagram como “mãe de duas princesas” e publica periodicamente críticas ao governo Lula, além de publicações a favor da anistia aos condenados pela trama golpista.

A servidora teve as contas bloqueadas no âmbito das investigações relacionadas a Alexandre Ramagem no final de 2025.

