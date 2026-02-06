Condenada pelos atos de 8/1 é deportada dos EUA e presa em Confins

Uma mulher condenada pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que estava foragida nos Estados Unidos, foi deportada do país e presa pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (5/2). Outros quatro brasileiros, dentre eles três procurados pela Interpol, também foram presos.

Segundo a PF, a mulher tinha um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.

Ao menos 1.190 pessoas já foram condenadas pelos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Ao todo, 638 pessoas foram julgadas e condenadas e outras 552 admitiram a prática de crimes menos graves e fizeram acordo com o Ministério Público Federal (MPF).

Em relação à trama golpista, sete dos 29 réus condenados já cumprem as penas. Dentre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, atualmente na Papudinha. Também cumprem o período de detenção em regime fechado o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e os ex-ministros Walter Braga Netto, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira.

Do mesmo voo em que estava a brasileira condenada, foram presos quatro homens, também foragidos da Justiça brasileira. Três deles estavam incluídos na lista de difusão vermelha da Polícia Internacional.

De acordo com a Polícia Federal, um deles, nascido em Minas Gerais, foi condenado a dois anos de prisão por posse ilegal de arma de fogo e munição, com mandado emitido pela Vara de Execuções Penais de Governador Valadares (MG).

Os outros presos são um homem do estado de Goiás condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado e dois homens de São Paulo; um deles, com mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio; o outro, com mandado de prisão definitivo pelo crime de furto.

Os cinco deportados passaram por exames de corpo de delito e foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficam à disposição da Justiça.