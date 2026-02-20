Governo estadual anuncia construção de anel viário em São João del-Rei

O governo de Minas fará o aporte de R$ 45 milhões para a construção de um anel viário entre as rodovias BR-265 e MG-383, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (20/2) durante uma agenda na cidade do vice-governador Mateus Simões (PSD) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) - o parlamentar foi responsável por levar a demanda do prefeito são-joanense Aurélio Suenes (PL) para o executivo mineiro.

Segundo o prefeito, a população da cidade sonha há bastante tempo com uma intervenção para retirar o trânsito de veículos pesados do centro urbano - a ligação mais curta entre as duas rodovias passa pelas ruas de um bairro residencial.

“Tivemos recentemente um óbito deste trânsito. Para a gente era um sonho, na verdade. Um sonho difícil de realizar, porque pra fazer uma obra ousada dessa, com dez quilômetros de rodovia, precisa de recursos financeiros”, declarou Suenes.

Até o momento, o anel viário está na fase de elaboração do projeto executivo, no qual a prefeitura investiu cerca de R$ 400 mil na contratação da empresa responsável pelos estudos. Depois de apresentado o projeto e o orçamento, será assinado o convênio junto ao governo estadual para entrega dos recursos - R$ 30 milhões na primeira fase somados a R$ 15 milhões para um momento posterior com as obras de arte.

Contudo, o prefeito de São João del-Rei avalia que os recursos do estado são importantes “para começar os trabalhos”, pois a estimativa é de que o custo das intervenções passe dos R$ 100 milhões, o que deve exigir investimentos do município. Questionado sobre o prazo de entrega das obras, o prefeito tergiversou. "Imaginamos que a obra vai levar um bom tempo para ser concluída", afirmou ao Estado de Minas.

Além do benefício direto à população com a redução da poluição sonora e ambiental no centro urbano, o anel viário tem potencial para trazer investimentos à cidade histórica, avalia o vice-governador Mateus Simões. "Essas carretas causam um problema sério no asfalto e no trânsito, e degradam o patrimônio histórico de São João del-Rei. (...) Nós estamos falando de melhora logística, de atração de investimento, mas estamos falando também de uma recuperação da capacidade de atração turística da cidade", disse Simões.

Alinhamento

A cerimônia que marcou o anúncio do aporte faz parte de uma agenda convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira pelo interior do estado. Na quinta-feira (19/2), o parlamentar esteve ao lado de Simões para propagandear outros investimentos em Juiz de Fora e em Ponte Nova, ambas cidades na Zona da Mata. As demandas dos três municípios foram colhidas pelo gabinete de Nikolas junto a lideranças locais.

Em relação aos recursos das intervenções serem do governo estadual, o deputado afirma que seu trabalho é tanto de legislação quanto de fiscalização, o que envolve, também, levar ao executivo as necessidades de suas bases eleitorais.

“O mais importante do mandato é representar as pessoas, dar voz a elas. Não adianta nada os deputados investirem talvez dinheiro, sendo que não são fiéis a seus princípios e valores, e não te representam. Se só emenda (parlamentar) resolvesse os problemas, o Brasil era Dubai, era Tóquio, porque o que não falta nesse país é dinheiro”, afirmou o parlamentar.

Conforme dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU), Nikolas destinou, no fim do ano passado, R$ 888 mil em emendas parlamentares para São João del-Rei, entregues ao Fundo Municipal de Saúde e também à prefeitura.

União

A agenda pelo interior de Minas representou uma aproximação entre nomes da direita e apresentou contornos eleitorais. Diferentemente do ocorrido em Juiz de Fora, onde a prefeita Margarida Salomão (PT) não foi convidada para a cerimônia de anúncio de investimentos na cidade, o prefeito de Ponte Nova, Dr. Milton (Avante), e de São João del-Rei compareceram no palco ao lado do vice-governador e do deputado federal.

No pronunciamento de abertura da cerimônia, Simões teceu elogios a Nikolas, nos quais afirmou que os críticos do deputado ainda não entenderam a nova política, na qual os parlamentares devem privilegiar o papel de fiscalizar as esferas de poder. "Eu quero saber se algum deputado faz mais do que o deputado Nikolas representando mais de 1 milhão e meio de brasileiros", elogiou o vice-governador.

A aproximação entre Simões e Nikolas acontece num momento de indefinições da direita acerca das pré-candidaturas ao governo estadual. O vice-governador tem repetido um discurso de unificação do campo ideológico, hoje ocupado pela sua pré-candidatura e a do senador Cleitinho (Republicanos).

Nikolas chegou a ser ventilado como possível postulante ao cargo, mas, seguindo o desejo do seu partido, deve ser candidato novamente à Câmara dos Deputados para exercer o papel de puxador de votos da legenda - o parlamentar foi o mais votado da eleição de 2022 e o terceiro da história, com 1,47 milhão de votos.

Críticas



Além do anel viário, Mateus Simões aproveitou a visita a São João del-Rei para anunciar que até o fim do ano será assinado um convênio com a prefeitura para reformar todos os postos de saúde “em que for necessário”.

Em sua fala, o vice-governador voltou a criticar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) de suspender o programa de escolas cívico-militares implantado pelo governo Zema. Simões citou que a cidade possui uma unidade do Colégio Tiradentes e que escolheu ter uma escola no modelo, sendo impedida pela Justiça.

“Uma interferência que decorre da falta de juízo dos juízes do Supremo Tribunal (Federal), que vem contaminando as esferas mais baixas, ao ponto de um desembargador, de um juiz, de um conselheiro do Tribunal de Contas acreditar que pode decidir aonde que o seu filho vai estudar. A minha recomendação é que ele escolha onde o filho dele vai estudar e deixe os pais escolherem onde seus filhos vão estudar”, afirmou.

