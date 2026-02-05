Assine
CARÁTER DE URGÊNCIA

Justiça determina suspensão das escolas cívico-militares em Minas

Decisão foi tomada em caráter de urgência na 19ª Câmara Cível de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (5/2)

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/02/2026 15:43 - atualizado em 05/02/2026 15:45

O TCE é o responsável pelo controle externo das contas públicas e pela análise da prestação de contas anual do governador e dos prefeitos, além da fiscalização do orçamento público e da realização de auditorias contábeis nas contas dos órgãos públicos crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais restabeleceu a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) que determina a interrupção das escolas cívico-militares em Minas Gerais. A decisão foi assinada nesta quinta-feira (52) e abrange as escolas estaduais neste modelo a partir do ano letivo de 2026.

A decisão foi assinada em caráter de urgência pelo desembargador Pedro Carlos Bittencourt, da 19ª Câmara Cível, em resposta a um pedido feito pela Corte de Contas pela anulação de uma decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, de janeiro deste ano, que liberava o funcionamento das unidades.

No documento, o desembargador concluiu que o risco de dano recai sobre o Tribunal de Contas. Segundo ele, a manutenção da decisão tem potencial de gerar tumulto administrativo e uma insegurança jurídica na rede de ensino, uma vez que seria permitida a execução de uma política pública em que a regularidade orçamentária é contestada pelo órgão técnico competente.

Em sua avaliação, a implementação de um programa sem lastro financeiro transparente pode causar danos públicos irreversíveis ao patrimônio público e à organização das escolas envolvidas. Com isso, entendeu que a decisão foi necessária para garantir a estabilidade do sistema de controle externo e evitar compromissos financeiros e institucionais antes da análise definitiva do caso.

