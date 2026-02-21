Nikolas sobre Pacheco: ‘Vai ser mais fácil fazer campanha contra’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu a demora para a direita definir o candidato para o governo de Minas Gerais nas eleições deste ano afirmando que o “outro lado” também está em dúvidas sobre qual nome lançar. Sobre a possível candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao cargo, com o apoio do presidente Lula (PT), o parlamentar mineiro disse que “tomara que venha”, pois “vai ser mais fácil fazer campanha contra”.

As declarações de Nikolas foram feitas numa entrevista coletiva na manhã deste sábado (21/2), logo após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF). Durante a conversa entre os dois, ficou acordado que o deputado terá autonomia nas articulações para definir quem serão os candidatos do PL mineiro para o governo estadual e para o Senado.

Segundo Nikolas, Minas Gerais é um estado importante nas eleições porque, historicamente, o presidente que ganha no estado ganha no restante do país, e que tal situação exige cautela na escolha das chapas e dos palanques eleitorais.

“Tem tempo. A gente não pode ser precipitado em tomar decisões que vão impactar um estado tão importante igual Minas Gerais. E pode ter certeza que o outro lado lá, por exemplo, não decidiu ainda também”, afirmou aos jornalistas.

Em relação à possível candidatura de Pacheco, desejada pelo presidente Lula, Nikolas apontou o que seria uma contradição do PT em apoiar um candidato que votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) - o que, na leitura dos petistas, foi um golpe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Tomara que venha o Pacheco. Vai ser mais fácil fazer campanha contra. É um cara que, por exemplo, nas últimas eleições municipais (de Belo Horizonte, em 2024) não foi nem votar, porque nas eleições de 2020 ele foi vaiado. Ele foi vaiado enquanto votava. Ele não foi nem votar no candidato dele, do partido dele, do PSD, que é o falecido Fuad Noman. Então, esse é o cara que a esquerda está querendo colocar (na disputa)”, disse Nikolas.