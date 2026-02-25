AtlasIntel: Flávio Bolsonaro com 46,3% e Lula com 46,2% no 2º turno

Pela primeira vez, Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas intenções de voto à presidência da República. Mesmo que quase empatados, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ultrapassou o petista por 0,01% em um cenário hipotético de segundo turno, com 46,3% das intenções de voto contra 46,2%. Os dados são de um levantamento dos institutos AtlasIntel e Bloomberg, divulgado nesta quarta-feira (25/2).

No cenário com Flávio e Lula na disputa, 7,5% das pessoas que responderam ao levantamento disseram não saber ou que votariam nulo.

Outro candidato que superaria Lula seria Tarcísio de Freitas (Republicanos), que recebeu 47,1% das intenções de voto dos entrevistados, ao passo que o atual presidente contabilizou 45,9%.

Nos demais cenários estipulados de segundo turno, Lula fica à frente de Michelle Bolsonaro (PL), Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

Cenários estipulados:

Lula (PT) 47,5% x Michelle Bolsonaro (PL) 44,7%

47,5% x 44,7% Lula (PT) 47,3% x Jair Bolsonaro (PL) 45,4%

47,3% x 45,4% Lula (PT) 46,2% x Flavio Bolsonaro (PL) 46,3%

46,2% x 46,3% Lula (PT) 46% x Romeu Zema (Novo) 41,7%

46% x 41,7% Lula (PT) 45,9% x Tarcísio de Freitas (Republicanos) 47,1%

45,9% x 47,1% Lula (PT) 45,7% x Ronaldo Caiado (PSD) 37,6%

45,7% x 37,6% Lula (PT) 45,5% x Ratinho Jr. (PSD) 39%

45,5% x 39% Lula (PT) 45,2% Eduardo Leite (PSD) 24,5%



Cenário estipulado de segundo turno com Lula Divulgação/Atlas Intel





A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 24 de fevereiro, com 4.986 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07600/2026.