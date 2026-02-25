Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: Flávio Bolsonaro com 46,3% e Lula com 46,2% no 2º turno

Disputa de segundo turno tem Flavio Bolsonaro e Lula quase empatados, segundo pesquisa AtlasIntel

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/02/2026 11:46 - atualizado em 25/02/2026 12:13

compartilhe

SIGA
x
Lula lidera pesquisa de intenções de votos e Flávio Bolsonaro fica em segundo lugar
Lula lidera pesquisa de intenções de votos e Flávio Bolsonaro fica em segundo lugar crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República e Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Pela primeira vez, Flávio Bolsonaro (PL) ultrapassou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas intenções de voto à presidência da República. Mesmo que quase empatados, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ultrapassou o petista por 0,01% em um cenário hipotético de segundo turno, com 46,3% das intenções de voto contra 46,2%. Os dados são de um levantamento dos institutos AtlasIntel e Bloomberg, divulgado nesta quarta-feira (25/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No cenário com Flávio e Lula na disputa, 7,5% das pessoas que responderam ao levantamento disseram não saber ou que votariam nulo. 

Leia Mais

Outro candidato que superaria Lula seria Tarcísio de Freitas (Republicanos), que recebeu 47,1% das intenções de voto dos entrevistados, ao passo que o atual presidente contabilizou 45,9%.

Nos demais cenários estipulados de segundo turno, Lula fica à frente de Michelle Bolsonaro (PL), Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

Cenários estipulados:

  • Lula (PT) 47,5% x Michelle Bolsonaro (PL) 44,7%
  • Lula (PT) 47,3% x Jair Bolsonaro (PL) 45,4%
  • Lula (PT) 46,2% x Flavio Bolsonaro (PL) 46,3%
  • Lula (PT) 46% x Romeu Zema (Novo) 41,7%
  • Lula (PT) 45,9% x Tarcísio de Freitas (Republicanos) 47,1%
  • Lula (PT) 45,7% x Ronaldo Caiado (PSD) 37,6%
  • Lula (PT) 45,5% x Ratinho Jr. (PSD) 39%
  • Lula (PT) 45,2% Eduardo Leite (PSD) 24,5%


Cenário estipulado de segundo turno com Lula
Cenário estipulado de segundo turno com Lula Divulgação/Atlas Intel


Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 24 de fevereiro, com 4.986 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07600/2026.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula pesquisa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay