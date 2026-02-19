Tarcísio critica desfile que homenageou Lula: "Horroroso"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disparou nesta quinta-feira (19/2) críticas ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Questionado em coletiva de imprensa, o governador ironizou e disse que o cortejo foi “horroroso”. Comentou, ainda, ter se sentido ofendido com trecho do desfile que zombou de famílias conservadoras, e celebrou o rebaixamento da escola.

Tarcísio se juntou à onda de manifestações da direita contra a apresentação, mirando em Lula, que capitaliza principalmente em cima da reação negativa de grupos evangélicos. "Horroroso. É de péssimo nível, péssimo gosto. Uma infelicidade da escola de samba, que apostou no divisionismo. Resolveu atacar a família, resolveu atacar os evangélicos", respondeu o governador.

"Eu me senti agredido, várias pessoas de bem se sentiram agredidas, as famílias se sentiram agredidas. Não podia ter tido outra repercussão. Já vai tarde. Rebaixamento bem-vindo. Estou muito feliz pelo rebaixamento dela", acrescentou.

O desfile ocorreu no domingo, na abertura do Grupo Especial da Marquês de Sapucaí. A Acadêmicos de Niterói apresentou o samba-enredo Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil, que contou a trajetória do presidente, mas também criticou figuras da direita, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), representado pelo palhaço Bozo.

Crítica a Kassab

Tarcísio também voltou a responder a uma crítica feita pelo presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do governo paulista, Gilberto Kassab, durante a coletiva. No final de janeiro, o Kassab disse em entrevista ao UOL News que “gratidão é uma coisa, submissão é outra” ao comentar a relação de Tarcísio e do ex-presidente Bolsonaro.

Kassab era cotado para ser vice na chapa do atual governador, mas pode ser cortado após o comentário. “Quem fala em submissão não entende nada sobre lealdade, amizade, ter valores. Eu me mantenho fiel aos meus valores”, disse Tarcísio.