AtlasIntel: Lula lidera e Flávio em 2º na disputa no 1º turno
Presidente Lula lidera todas os cenários sugeridos aos entrevistados e Flávio fica em 2º lugar nos três em que o nome dele foi incluído
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a presidência da República nas eleições de 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está em segundo lugar. Os dados são de um levantamento dos institutos AtlasIntel e Bloomberg, divulgado nesta quarta-feira (25/2).
Lula lidera todos os cenários estipulados. No primeiro deles, o presidente parece com 45% das intenções de voto. Flávio fica na sequência, com 37,9% das intenções. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) fica em terceiro, mas com uma longa margem, com menos de 5% de aprovação.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente do Missão Renan Santos e o ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil Aldo Rabelo (DC) têm entre 1% e 4% das intenções de voto.
Cenário 1:
- Lula (PT): 45%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37,9%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4,9%
- Romeu Zema (Novo): 3,9%
- Renan Santos (Missão): 2,9%
- Aldo Rebelo (DC): 1,1%
- Nulo/Branco: 3,8%
- Não sei/não respondeu: 0,5%
Em um segundo cenário, com Ratinho Jr. (PSD) no lugar de Caiado, Lula segue na liderança com 45,1% das intenções. Flávio aumenta a margem, com 39,5% e Zema, Ratinho, Renan e Aldo têm menos de 4% das intenções, cada.
Cenário 2:
- Lula (PT): 45,1%
- Flávio Bolsonaro (PL): 39,5%
- Romeu Zema (Novo): 3,9%
- Ratinho Jr (PSD): 3,8%
- Renan Santos (Missão): 3,2%
- Aldo Rebelo (DC): 1,1%
- Nulo/Branco: 2,8%
- Não sei/não respondeu: 0,6%
Em um terceiro cenário, desta vez com Eduardo Leite como representante do PSD, Lula continua em primeiro, com 45,3% das intenções. Flávio diminui a distância para Lula, com 39,1%; Zema sobe para 5,7% e Renan, Leite e Aldo seguem com menos de 4% das intenções, cada.
Cenário 3:
- Lula (PT): 45,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 39,1%
- Romeu Zema (Novo): 5,7%
- Renan Santos (Missão): 3,7%
- Eduardo Leite (PSD): 1,67%
- Aldo Rebelo (DC): 1,2%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sei/não respondeu: 0,5%
Já no quarto e último cenário, com Tarcísio de Freitas (Republicanos) como o principal representante da direita, a liderança de Lula segue firme com 43,3% das intenções de voto. Tarcísio fica no encalço, com 36,2%.
Cenário 4:
- Lula (PT): 43,3%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 36,2%
- Romeu Zema (Novo): 8,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5,1%
- Renan Santos (Missão): 2,5%
- Aldo Rebelo (DC): 0,9%
- Nulo/Branco: 2,1%
- Não sei/não respondeu: 1,4%
A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 24 de fevereiro, com 4.986 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07600/2026.