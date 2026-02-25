AtlasIntel: Lula lidera e Flávio em 2º na disputa no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a presidência da República nas eleições de 2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está em segundo lugar. Os dados são de um levantamento dos institutos AtlasIntel e Bloomberg, divulgado nesta quarta-feira (25/2).

Lula lidera todos os cenários estipulados. No primeiro deles, o presidente parece com 45% das intenções de voto. Flávio fica na sequência, com 37,9% das intenções. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) fica em terceiro, mas com uma longa margem, com menos de 5% de aprovação.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente do Missão Renan Santos e o ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil Aldo Rabelo (DC) têm entre 1% e 4% das intenções de voto.

Cenário 1:

Lula (PT): 45%

45% Flávio Bolsonaro (PL): 37,9%

37,9% Ronaldo Caiado (PSD): 4,9%

4,9% Romeu Zema (Novo): 3,9%

3,9% Renan Santos (Missão): 2,9%

2,9% Aldo Rebelo (DC): 1,1%

1,1% Nulo/Branco: 3,8%

3,8% Não sei/não respondeu: 0,5%

Em um segundo cenário, com Ratinho Jr. (PSD) no lugar de Caiado, Lula segue na liderança com 45,1% das intenções. Flávio aumenta a margem, com 39,5% e Zema, Ratinho, Renan e Aldo têm menos de 4% das intenções, cada.

Cenário 2:

Lula (PT): 45,1%

45,1% Flávio Bolsonaro (PL): 39,5%

39,5% Romeu Zema (Novo): 3,9%

3,9% Ratinho Jr (PSD): 3,8%

3,8% Renan Santos (Missão): 3,2%

3,2% Aldo Rebelo (DC): 1,1%

1,1% Nulo/Branco: 2,8%

2,8% Não sei/não respondeu: 0,6%

Em um terceiro cenário, desta vez com Eduardo Leite como representante do PSD, Lula continua em primeiro, com 45,3% das intenções. Flávio diminui a distância para Lula, com 39,1%; Zema sobe para 5,7% e Renan, Leite e Aldo seguem com menos de 4% das intenções, cada.

Cenário 3:

Lula (PT): 45,3%

45,3% Flávio Bolsonaro (PL): 39,1%

39,1% Romeu Zema (Novo): 5,7%

5,7% Renan Santos (Missão): 3,7%

3,7% Eduardo Leite (PSD): 1,67%

1,67% Aldo Rebelo (DC): 1,2%

1,2% Nulo/Branco: 3%

3% Não sei/não respondeu: 0,5%

Já no quarto e último cenário, com Tarcísio de Freitas (Republicanos) como o principal representante da direita, a liderança de Lula segue firme com 43,3% das intenções de voto. Tarcísio fica no encalço, com 36,2%.

Cenário 4:

Lula (PT): 43,3%

43,3% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 36,2%

36,2% Romeu Zema (Novo): 8,5%

8,5% Ronaldo Caiado (PSD): 5,1%

5,1% Renan Santos (Missão): 2,5%

2,5% Aldo Rebelo (DC): 0,9%

0,9% Nulo/Branco: 2,1%

2,1% Não sei/não respondeu: 1,4%

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 24 de fevereiro, com 4.986 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07600/2026.