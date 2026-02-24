Vereador quer tornar Flávio Bolsonaro cidadão honorário de Belo Horizonte

O vereador Vile Santos (PL) indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para receber o título de cidadão honorário de Belo Horizonte (MG). A ideia da condecoração veio em meio à pré-campanha do filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) para a Presidência da República.

“É uma forma de reconhecer sua trajetória e de receber nosso futuro presidente com as boas-vindas que só o povo mineiro sabe oferecer”, explicou Vile Santos.

Flávio cidadão de BH?

O projeto de ainda precisa passar pelas comissões da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) antes de ser votado em plenário. Homenagens desse tipo precisam de maioria simples em turno único para serem aprovadas.

É esperado que a bancada do PL na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) protocole projeto semelhante em breve para conceder o título para Flávio em âmbito estadual.

Esse tipo de homenagem busca dar visibilidade ao pré-candidato, que aparece como principal nome da oposição a Lula (PT) no pleito de outubro.

