Silas Malafaia sobre Eduardo Bolsonaro: 'Calado ajuda muito mais'

Para o pastor Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro (PL) tem mais potencial de ajudar o irmão e senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência, se ficar “calado”.

A declaração vem após Eduardo criticar publicamente o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a dupla está com “amnésia” e cobrou maior apoio à pré-candidatura do irmão.

Em entrevista ao Metrópoles, Malafaia reagiu: “Calado, [Eduardo] vai ajudar muito mais o irmão [Flávio] do que abrindo a boca para falar asneira. Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão”.

O pastor chamou de “amadorismo político sem tamanho” as falas do ex-deputado federal. “Tem que respeitar a hora e o espaço de cada um”, disse.

Racha no bolsonarismo

Entre os irmãos Bolsonaro, há uma insatisfação em relação à ênfase no apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), principal nome da oposição ao presidente Lula (PT) no pleito deste ano. A família considera que aliados importantes, como Nikolas e Michelle, deveriam priorizar a construção da candidatura.

Parceiro de Eduardo nos Estados Unidos, o influenciador Paulo Figueiredo disse que Nikolas está em uma “egotrip cada vez mais louca” e pediu: “Vamos botar a bola no chão e remar juntos no mesmo objetivo!”.

A declaração veio após o deputado mineiro retrucar críticas e negar que esteja discordando da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Nikolas reafirmou o apoio ao “01”, mas explicou a estratégia de enfoque estadual: “A votação expressiva que o povo mineiro me confiou é um dos pilares que sustentam minha força. (...) Historicamente, a vitória em Minas Gerais é condição necessária para que um candidato se torne presidente”.

