CASAMENTO TRADICIONAL

Bolsonaristas criticam casamento de João Campos e Tabata Amaral

Casal de deputada federal e prefeito de Recife teve cerimônia em igreja católica no Sul de Pernambuco, o que foi alvo de alegações de "hipocrisia"

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/02/2026 14:09

Casamento entre a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), é alvo de críticas da ala conservadora
Casamento entre a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), é alvo de críticas da ala conservadora crédito: Camilla Bandeira

Bolsonaristas estão usando as redes sociais para criticar o casamento entre a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o prefeito de Recife (PE) e presidente nacional da sigla, João Campos. A cerimônia foi realizada no sábado (21/2) na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Tamandaré (PE), no Litoral Sul.

O vereador da cidade de São Paulo Lucas Pavanato (PL) é um dos defensores da pauta que alegou ver inconsistências na festa. O político postou uma foto do casamento dos dois e afirmou que o que é defendido como “feminismo” é, para ele, “casamento e família tradicional".  

A celebração ocorreu em uma igreja católica, com Tabata usando um vestido longo branco -- itens compreendidos pelos conservadores como “exclusivos” da ideologia. Uma usuária do Instagram comentou: “Casamento na igreja, toda de branco, formando uma família, estranho pra quem é feminista e de esquerda. Isso é pra conservador, como dizem: hipocrisia na veia”. 

Na mesma linha, outra disse: “Desconstrução só para a família dos outros, para mim é família tradicional mesmo, como manda o conservadorismo!”.

“Uai, casando na igreja católica conservadora? Uai, terno de alta costura e vestido de noiva de luxo? Ahhhh o capitalismo seletivo é lindo!”, comentou outra usuária. “Linda foto para colar na latinha da família conservadora, né gente?”, disse outra, fazendo menção à fantasia usada pela ala “Neoconservadores em conserva” pela Acadêmicos de Niteroi, na Marquês de Sapucaí, que também está sendo um grande alvo de críticas pelo grupo bolsonarista.

O casamento teve como convidados o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o vice-presidente da República Geraldo Alckmin, o que também foi alvo de críticas e questionamentos.

“Olha o conluio que estava no casamento da Tabata Amaral, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, dentre eles Alexandre de Moraes e esposa. Hoje a harmonia entre os poderes virou uma sociedade mafiosa?”, disse um usuário de uma rede social. “Eles são amigos, é simples”, respondeu outra pessoa.

Usuários alinhados à esquerda responderam às críticas. “A feminista pode se casar como ela quiser”, disse uma usuária do X (antigo Twitter). “A gente não tem como vencer o debate com a direita, não pelos argumentos, mas vamos perder pelo cansaço, que preguiça de responder gente tão burra”, disse outro usuário.

