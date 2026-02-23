Carlos diz que PL está organizado para atacar filhos de Bolsonaro

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que políticos filiados ao Partido Liberal (PL) estão organizados para atacar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente condenado e preso no Complexo da Papuda por tentativa de golpe de Estado, em Brasília (DF).

A declaração foi feita em resposta a um questionamento de uma usuária do X, antigo Twitter, sobre uma publicação do vereador de Belo Horizonte Pablo Almeida, ex-assessor de Nikolas Ferreira (PL-MG), em que Eduardo Bolsonaro afirma: “pode prender meu pai aí, lamento”. Na postagem, a usuária questionou se Pablo ainda faz parte do PL Jovem: “Se estiver, já passou da hora de expulsá-lo”.

Na rede social, Carlos afirmou que o partido está organizado para atacar diretamente os filhos Bolsonaro e os correligionários em muitos locais, o que “tem que ser corrigido”.

“Crítica é uma coisa e sempre será bem vinda. Entretanto o que está cristalino é mais uma tentativa interna de explosão do nome de quem proporcionou fazer o partido chegar até onde chegou”, afirmou.

Ainda segundo Carlos, os ataques serão discutidos seriamente, “sem mais se fazerem de malucos, caducos ou sonsos”.

O PL não está organizado em atacar correligionários e diretamente os filhos do Presidente somente neste local, mas em muito outros. Isso tem que ser corrigido. Crítica é uma coisa e sempre será bem vinda. Entretanto o que está cristalino é mais uma tentativa interna de explosão… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) February 22, 2026





A afirmação se faz em meio a uma racha no Partido Liberal. Nos últimos dias, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou Nikolas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por não apoiarem massivamente o senador Flávio Bolsonaro (PL) na pré-campanha à presidência.

Em entrevista ao Poder Expresso, do SBT News, Eduardo disse que os dois “devem estar com amnésia”, dizendo que a demora de nomes do bolsonarismo para apoiar o senador mostrará que a adesão será feita “não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral”. As críticas foram rebatidas horas depois por Nikolas, que afirmou que “Eduardo não está bem”.