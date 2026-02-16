Bolsonaro passa mal na Papudinha, afirma Carlos
Filho 02 do ex-presidente afirmou que o pai segue sendo monitorado após ocorrido nesta segunda-feira (16/2)
O vereador Carlos Bolsonaro (PL) informou nesta segunda-feira (16/2) que Jair Bolsonaro voltou a passar mal na cela onde cumpre pena na Papudinha. A informação ainda não foi confirmada por outros familiares.
“Fui informado há pouco que o presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente não tenho mais informações! Sem palavras!”, escreveu.
O ex-presidente está preso em uma cela individual de 64,83 m² na ala do Complexo da Papuda reservada para policiais, militares e autoridades condenadas desde 15 de janeiro.
Com histórico de saúde frágil, Bolsonaro tem direito a acompanhamento médico, fisioterapia e autorização para ser encaminhado a uma unidade hospitalar em casos de urgência.
Apesar da transferência para um local maior que a cela anterior, na Superintendência da Polícia Federal, a defesa continua a pedir prisão domiciliar.
Na última semana, Carlos anunciou que os advogados entrariam com outra solicitação e alegou “risco de morte” do pai.