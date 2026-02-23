Nikolas sobre fim da escala 6x1: ‘Tem que ver as consequências’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez rodeios ao ser questionado sobre o fim da escala 6x1, cuja Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Em entrevista coletiva após uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF), no último sábado (21/2), o parlamentar questionou quais seriam as consequências do fim da escala que garante apenas um dia de descanso para o trabalhador. “O que está sendo proposto, uma escala 4x3? Qual o impacto social disso?”, perguntou Nikolas.

O parlamentar também declarou “não ter dúvidas” de que a escala de trabalho deve ser discutida mas criticou os projetos de redução da jornada. “Como isso vai impactar o mercado? No fim das contas, o empresário vai ter que demitir? Ele vai ter que contratar outras pessoas com um salário menor?”, disse Nikolas.

Para o deputado, deve ser implantado um sistema de jornada por horas trabalhadas, semelhante ao modelo de trabalho aplicado nos Estados Unidos.

A PEC de Erika Hilton foi apensada à proposta de Reginaldo Lopes (PT-MG). O texto altera o artigo 7º da Constituição, estabelecendo a jornada máxima de 36 horas semanais, distribuídas conforme decisão do empregador, com limite diário de oito horas.

Pela proposta de Lopes, os trabalhadores poderiam adotar a jornada 5x2 (como no setor bancário), com sete horas diárias. Já o projeto de Hilton prevê quatro dias de trabalho semanais (4x3).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma pesquisa recente divulgada pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostra que 63% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1. Ainda segundo a pesquisa, 22% se posicionaram contra o projeto mas, desses, 10% relataram que apoiam o fim da escala 6x1 se houver garantia de que os salários não serão reduzidos. Apesar da aprovação, apenas 12% afirmaram entender o significado do projeto, 62% disseram que já ouviram falar e 35% não conhecem.