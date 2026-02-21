Com Moraes e Alckmin presentes, Tabata Amaral e João Campos se casam em Pernambuco

João Campos e Tabata Amaral se casaram neste sábado na Praia de Carneiros. Na reservada cerimônia no litoral pernambucano, para cerca de 100 convidados, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin foram dois dos poucos convivas de envergadura nacional.

Políticos como o ex-deputado Gabriel Chalita e Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, também foram ao casamento.

O casal decidiu por uma cerimônia pequena e intimista, para familiares e poucos convidados, porque a lista poderia chegar a três mil pessoas se fosse ampliada para nomes do cenário nacional o que incluiria deputados, senadores, dirigentes partidários, vereadores e prefeitos.

Lula e Janja foram convidados para o casamento de Campos e Tabata, mas não compareceram. O presidente está em viagem à Índia. A ausência do casal presidencial gerou certo alívio nas famílias dos noivos, já que a ida deles à cerimônia tiraria a intimidade do casamento, pela necessidade do aparato de segurança.