Assine
overlay
Início PlatôBr

Com Moraes e Alckmin presentes, Tabata Amaral e João Campos se casam em Pernambuco

Ministro do STF e vice-presidente estão entre os poucos convidados à cerimônia na Praia de Carneiros, litoral de Pernambuco

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
21/02/2026 17:33

compartilhe

SIGA
x
Com Moraes e Alckmin presentes, Tabata Amaral e João Campos se casam em Pernambuco
Com Moraes e Alckmin presentes, Tabata Amaral e João Campos se casam em Pernambuco crédito: Platobr Politica

João Campos e Tabata Amaral se casaram neste sábado na Praia de Carneiros. Na reservada cerimônia no litoral pernambucano, para cerca de 100 convidados, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin foram dois dos poucos convivas de envergadura nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Políticos como o ex-deputado Gabriel Chalita e Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, também foram ao casamento.

Instagram will load in the frontend.

O casal decidiu por uma cerimônia pequena e intimista, para familiares e poucos convidados, porque a lista poderia chegar a três mil pessoas se fosse ampliada para nomes do cenário nacional o que incluiria deputados, senadores, dirigentes partidários, vereadores e prefeitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula e Janja foram convidados para o casamento de Campos e Tabata, mas não compareceram. O presidente está em viagem à Índia. A ausência do casal presidencial gerou certo alívio nas famílias dos noivos, já que a ida deles à cerimônia tiraria a intimidade do casamento, pela necessidade do aparato de segurança.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay