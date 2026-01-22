Vídeo: Alckmin reage a indicação de 'O Agente Secreto' no Oscar

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) publicou nas redes sociais um vídeo que mostra sua reação ao ver o filme brasileiro “O Agente Secreto” ser indicado ao Oscar.

Alckmin aparece em pé, encarando uma televisão que transmitia a cerimônia de indicações. Quando a obra de Kleber Mendonça Filho recebe indicação para melhor filme internacional, o vice reage batendo palmas.

O post tem grande semelhança com um vídeo viral de Lula (PT) de 2022. Durante as eleições daquele ano, o presidente apareceu assistindo à novela Pantanal, da TV Globo, antes de um debate na emissora.

“O Agente Secreto" foi indicado em outras três categorias: melhor filme do ano, melhor seleção de elenco e melhor ator para Wagner Moura, que interpreta o protagonista.

“Grande dia para o Brasil e o cinema brasileiro. Vamos que vamos! Já estamos aqui na torcida! The Oscar Will Go To... Brasil”, escreveu Alckmin, na legenda da publicação.

Ele ainda lembrou outra indicação nacional no Oscar 2026. Na categoria de melhor direção de fotografia, o brasileiro Adolpho Veloso está entre os competidores pelo filme estadunidense “Sonhos de Trem”.

Reação de Lula

O presidente Lula (PT) foi outro que celebrou as indicações brasileiras. “O cinema brasileiro está entre os grandes do mundo”, escreveu o presidente.

Segundo ele, a presença de “O Agente Secreto” na disputa pelo Oscar de melhor filme, ao lado de outras nove produções internacionais, já representa uma vitória. “É uma vitória da nossa cultura, do nosso talento e da nossa capacidade de contar histórias que atravessam fronteiras”, afirmou.

O presidente parabenizou o diretor Kleber Mendonça Filho e todo o elenco, ressaltando a criatividade, a sensibilidade e a força da história levada às telas. “Quando a cultura brasileira é valorizada, o Brasil volta a ser protagonista no cenário internacional”, disse.

