Domingos Sávio chama Nikolas de ‘grande líder’ do PL em Minas

O deputado federal e presidente estadual do PL em Minas Gerais, Domingos Sávio, afirmou ao Estado de Minas que vê com naturalidade, e até “alívio”, o protagonismo do colega Nikolas Ferreira nas decisões da legenda no estado, a quem ele define como “o grande líder”.

“A verdade é que o Nikolas é, de fato, um grande talento”, declarou. Na mesma linha, reforçou que, em sua avaliação, o ex-presidente Jair Bolsonaro seria o candidato natural ao Planalto caso não estivesse impedido. “Como o presidente Bolsonaro é inigualável e hoje é vítima de um processo e, infelizmente, não podemos contar com ele para ser o candidato a presidente, senão seria ele, não há dúvida”, disse.

Sávio negou qualquer desconforto com o espaço ocupado por Nikolas dentro do partido. Pelo contrário. “Eu, como presidente estadual, te digo que eu não tenho nenhuma dificuldade. Pelo contrário, eu fico extremamente aliviado do Nikolas estar participando ativamente”, afirmou, destacando que as especulações sobre uma possível saída do deputado da legenda “não tinham o menor fundamento”.

A influência de Nikolas ganhou novo peso após encontro com Bolsonaro, que teria delegado a ele a tarefa de articular as candidaturas do partido ao governo de Minas e ao Senado. A definição sobre quem disputará a vaga na Câmara Alta também passará por ele. Sávio é um dos interessados e já sinalizou que deixará a presidência estadual da legenda caso seja o escolhido.

“Tenho com o Nikolas uma relação próxima, de muito respeito, de trabalho. Aguardo agora a orientação do próprio Flávio Bolsonaro, que está falando em nome do presidente, e do Nikolas Ferreira, que é o nosso grande líder aqui em Minas Gerais e espero que na decisão tomada estejamos todos unidos. Porque isso é fundamental”, disse.

As falas ocorrem em meio a ruídos públicos envolvendo diferentes alas do bolsonarismo. A defesa do nome de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a Presidência por parte de Nikolas e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, em contraposição à pré-candidatura de Flávio, gerou críticas de Eduardo Bolsonaro, que acusou ambos de “amnésia” e de estarem “jogando o mesmo jogo”.

Sávio minimiza o embate. Reconhece divergências pontuais na forma de manifestação das lideranças, mas rejeita a ideia de crise. “Os nossos adversários são a esquerda e os petistas. Se um manifestou de uma maneira, o outro de outra, e vão ficar se digladiando entre si, nós só temos a perder com isso”, afirmou. Segundo ele, o momento exige prudência e conversas reservadas, não disputas públicas que possam ampliar tensões.

Disputa pelo Senado

Internamente, o PL mineiro ainda não definiu quem será o candidato ao Senado em 2026. Além de Sávio, disputam espaço o deputado estadual Cristiano Caporezzo e o deputado federal Eros Biondini. Caporezzo chegou a declarar no ano passado que teria recebido de Bolsonaro a indicação para a disputa.

Sávio relata que, após a declaração, conversou com o colega e ponderou que uma candidatura ao Senado não pode ser tratada como projeto pessoal. “Embora o presidente tivesse estima por ambos, era preciso ter prudência e aguardar”, afirmou, acrescentando que considera “absolutamente legítimas” as pré-candidaturas colocadas até aqui.

O pano de fundo é a estratégia nacional do PL de ampliar sua presença na Câmara Alta. Depois de ultrapassar o PSD e se tornar a maior bancada do Senado, a legenda trabalha para crescer dos atuais 15 para 20 parlamentares.