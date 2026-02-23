Assine
Flávio Bolsonaro usa pronome neutro e pede apoio de 'todes' para bater Lula

Pré-candidato se pronunciou em meio a racha no bolsonarismo

Andrei Megre
Andrei Megre
23/02/2026 19:53

o senador Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) crédito: Miguel Schincariol/AFP

Diante de embates na direita, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, usou linguagem neutra para pedir total união em busca de vencer as eleições contra o presidente Lula (PT) em outubro.

Carlos Bolsonaro (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL) têm entrado em debates públicos para cobrar de aliados mais ênfase no apoio à pré-campanha do irmão. Eduardo chegou a criticar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), acusando-os de “amnésia” e pedindo maior comprometimento com Flávio.

O senador, posicionou-se em post no X (antigo Twitter): “Tá todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é ganhar a eleição! Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todxs!”.

A fala foi uma ironia com a linguagem neutra - proposta ligada a setores progressistas que tem o objetivo de incluir palavras sem marcação de gênero na língua portuguesa. O movimento é historicamente ridicularizado pelo campo conservador.

Em 2021, quando era presidente, Jair Bolsonaro (PL) chamou a proposta de “linguagem neutra dos gays” e disse que a linguagem neutra “estraga a garotada”.

