Assine
overlay
Início Política
COREIA E BRASIL

Presidente da Coreia do Sul sobre Lula: 'Somos irmãos'

Vídeo de IA mostra os dois presidentes ainda crianças se abraçando; encontro em Seul marca assinatura de acordos bilaterais entre Brasil e Coreia do Sul

Publicidade
Carregando...
GS
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
GS
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
Repórter
23/02/2026 17:55

compartilhe

SIGA
x
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (à esquerda) e o presidente sul-coreano Lee Jae Myung se abraçam durante uma coletiva de imprensa conjunta após reunião na Casa Azul
O presidente brasileiro Lula (à esquerda) e o sul-coreano Lee Jae Myung se abraçam durante uma coletiva de imprensa conjunta após reunião na Casa Azul crédito: AFP

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, publicou nesta segunda-feira (23/2) um vídeo feito por inteligência artificial (IA) para homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre agenda oficial na capital Seul. A publicação junta imagens da infância dos dois e, com o uso de tecnologia, simula um abraço entre as suas versões crianças, que se transforma em um registro atual do encontro presidencial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na legenda, Lee destacou as semelhanças entre as trajetórias dos dois chefes de Estado. “Dois meninos operários se tornaram presidentes e se encontraram. Tivemos feridas, mas não cicatrizes. Do trabalho, obtivemos sabedoria de vida. Passamos por adversidades, mas o povo nos salvou. Por isso, somos irmãos. Apresento este vídeo ao meu irmão, presidente Lula”, escreveu, em coreano.

A homenagem acontece durante a primeira visita de Estado de Lula à Coreia do Sul. O presidente brasileiro desembarcou em Seul no domingo (22/2), após compromissos na Índia, e permanece no país por dois dias. Ele foi recebido por autoridades diplomáticas brasileiras e sul-coreanas e participou, nesta segunda-feira, de reuniões bilaterais com o homólogo asiático.

Durante jantar na residência oficial da presidência sul-coreana, Lula também destacou o tom pessoal do encontro ao chamar Lee de “irmão”. “Toda vez que penso em sua trajetória de vida, sinto que somos irmãos. Também fui registrado anos depois e tenho dois aniversários”, afirmou.

Leia Mais

Além disso, os dois presidentes anunciaram a assinatura de acordos para ampliar a cooperação entre Brasil e Coreia do Sul em áreas como tecnologia, comércio, defesa e saúde. A agenda inclui ainda a participação de Lula no Fórum Empresarial Brasil–Coreia do Sul, organizado pela ApexBrasil, voltado à promoção de investimentos e parcerias comerciais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esta é a primeira visita de Estado de Lula ao país asiático. Ele já esteve na Coreia do Sul em 2005, em missão comercial, e em 2010, para uma reunião do G20. O retorno ao Brasil está previsto para terça-feira (24/2).

Tópicos relacionados:

coreia-do-sul lula seul

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay