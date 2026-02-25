'Está delirando', diz Caporezzo sobre eventual chapa de Zema à Presidência

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL), pré-candidato ao Senado, criticou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e afirmou não acreditar em uma dobradinha entre o chefe do Executivo mineiro e o senador Flávio Bolsonaro nas eleições de 2026. A declaração foi dada durante entrevista exclusiva ao Estado de Minas.

Caporezzo declarou que Zema será candidato à Presidência da República e classificou a movimentação como equivocada. “Não vai acontecer dobradinha porque o Zema será candidato à Presidência da República. E por qual motivo ele será? Porque, no decorrer desses anos, muitos puxa-sacos chegaram ao lado dele para falar assim: ‘Nossa, governador, você é lindo, maravilhoso, tudo o que você faz é muito bom’. Então ele pensa que, na primeira vez em que foi eleito, saiu de 0% de intenção de voto para eleito governador porque falou: ‘Nós aqui em Minas Gerais vamos fazer um trabalho diferente’, e não porque teve um movimento 'bolsozema' que o elegeu.”

O parlamentar foi além: “Então ele acha que agora, na Presidência da República, vai ser a mesma coisa. Ele vai chegar lá com 0% e vai ser eleito. Está delirando, mas vai seguindo esse delírio, porque infelizmente está cercado de pessoas para fortalecer essa idea na mente dele.”

Ao comentar a possibilidade de Zema compor como vice em uma eventual chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, Caporezzo disse considerar improvável. “Eu acho improvável que o Zema tenha a humildade de perceber que seria o mais sensato a se fazer. Então, eu acredito que ele será candidato e ponto final.”

Apesar disso, afirmou respeitar a estratégia de Flávio Bolsonaro de buscar alianças em Minas Gerais. “O Flávio Bolsonaro está mais do que correto em tentar uma dobrada em Minas Gerais. Afinal de contas, Minas Gerais é o estado mais decisivo das eleições no Brasil.”

