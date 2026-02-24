Caporezzo sobre Nikolas e Eduardo Bolsonaro: 'Não existe união sem briga'

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) minimizou a crise interna no Partido Liberal em meio ao racha público envolvendo o apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. As declarações foram dadas em entrevista ao Estado de Minas nesta terça-feira (24/2).

A tensão ganhou força após Michelle Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira defenderem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e não se engajarem na campanha de Flávio. A postura gerou críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que afirmou que ambos estariam com “amnésia” e “jogando o mesmo jogo”. No mesmo dia, Nikolas rebateu, dizendo que discordava da declaração e que ela “diz mais sobre ele do que sobre mim”.

Para Caporezzo, o embate faz parte do processo político e não configura ruptura. “Eu vejo isso com muita naturalidade. Perceba: eu sou pai, tenho três filhos. Dentro da minha própria casa, um filho às vezes discute com o outro. Não existe essa união sem briga, nem mesmo dentro da família.”

Segundo ele, divergências dentro da direita não devem ser tratadas como crise. “O público que acredita que não vai haver discussão dentro da direita está faltando maturidade para entender que essas discussões fazem parte.”

O parlamentar também fez questão de destacar sua gratidão a Eduardo Bolsonaro, a quem atribui papel decisivo na consolidação do movimento Direita Minas. “Se você olhar os quatro políticos do movimento Direita Minas — Júnior Amaral, deputado federal; Bruno Engler, deputado estadual; Nikolas Ferreira, deputado federal; e Cristiano Caporezzo, que vos fala, deputado estadual — todos nós utilizamos no final do nosso Instagram ‘DM’, que significa Direita Minas.”

Ele relembrou que Eduardo participou ativamente das campanhas do grupo desde 2018. “Ele saiu de São Paulo e veio fazer campanha aqui para Júnior Amaral e Bruno Engler. Em 2018, eles viraram deputados. Depois, o mesmo Eduardo Bolsonaro abraçou dois desconhecidos, à época desconhecidos: Nikolas Ferreira, em Belo Horizonte, e Cristiano Caporezzo, em Uberlândia. Nós dois fomos eleitos com o apoio dele. Ele fez a diferença nas nossas candidaturas.”

Caporezzo afirmou que Eduardo “nunca pediu nada em troca” e que o pedido atual seria apenas a união em torno de Flávio Bolsonaro. “Diante desse péssimo governo do PT, diante do Lula, vamos nos unir e apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu não vejo dificuldade de fazer isso. Para mim, não precisava nem pedir. Esse é o caminho óbvio e incontornável. Eu sou muito grato a você, Eduardo, por tudo o que você fez, e eu já estou apoiando, sim, o Flávio Bolsonaro.”

O deputado ainda argumentou que a direita deve seguir a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Não existiria direita sem o presidente Bolsonaro, e o presidente já escolheu o seu pré-candidato: é o Flávio.”

Sobre críticas de que Nikolas estaria “maior que o partido”, Caporezzo reconheceu a força política do colega, mas cobrou posicionamento claro. “O Nikolas tem um trabalho importante. É uma pessoa que traz a juventude junto para o partido.” Em seguida, fez uma cobrança direta: “Agora, ele precisa decidir se realmente quer apoiar. Eu creio que ele vai apoiar o Flávio, acho que é a coisa certa a se fazer. Mas ele tem facilidade de rodar o estado hoje com o Mateus Simões, que é uma zebra, e não tem a mesma facilidade de apoiar o Flávio. O que está faltando? Será que ele vai apoiar o Zema e acabar indo com o Partido Novo? Eu não sei se isso é fofoca, se é coisa que se fala ou se realmente é verdade.”

Caporezzo também afirmou que o diálogo ficou mais difícil. “Eu gosto muito do Nikolas. Eu conheço ele, desde 2017. Nós viajamos juntos para Brasília. Nós viajamos juntos, em 2020, para o CPAC dos Estados Unidos. Dormimos no mesmo hotel, no mesmo quarto, Nikolas e eu. Eu quase não consigo conversar com ele mais.”

Apesar disso, rejeitou comparações entre Nikolas e o ex-presidente. “Não. Ele não é o novo Bolsonaro. O Bolsonaro é um só. Não existe novo Bolsonaro. Nikolas é o Nikolas. Inclusive, acho que, se você chamar ele de novo Bolsonaro, talvez nem ele vá gostar de ouvir isso.”

