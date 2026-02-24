Assine
overlay
Início Política
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

ONU Mulheres publica nota contra decisão do TJMG sobre menina de 12 anos

Texto cita legislação brasileira e pede que país "faça valer": "Criança nunca é esposa. É vítima"

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
24/02/2026 18:56 - atualizado em 24/02/2026 19:04

compartilhe

SIGA
x
Casa da ONU no Brasil
Casa da ONU no Brasil crédito: PNUD

A ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas dedicada à igualdade de gênero, divulgou nota demonstrando “profunda preocupação” em relação à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que absolveu o homem de 35 anos que “namorava” uma menina de 12 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O texto é assinado junto ao Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e ao UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas). As entidades enfatizaram que “qualquer relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável”.

“O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Constituição Federal e os compromissos internacionais assinados pelo Brasil são indiscutíveis: qualquer relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável. Não importa a situação, nem o aval da família, nem um suposto consentimento”, diz a nota.

O posicionamento destaca que crianças abaixo de 14 anos não têm possibilidade de consentir. “E abaixo dos 16 anos, não podem casar ou realizar qualquer ato da vida civil. Ou seja: criança nunca é esposa. É vítima”.

“Infelizmente, este não foi um caso isolado. O Brasil tem altas taxas de casamento infantil e de violência sexual contra crianças e adolescentes. Só entre 2021 e 2023, foram registrados mais de 164 mil casos de estupro ou estupro de vulnerável de zero a 19 anos, uma violência que ocorre principalmente contra meninas, dentro de casa, e por autores conhecidos da vítima ou da família”, afirmaram.

Leia Mais

Por fim, as entidades pedem que o Brasil “faça valer” a legislação em defesa da criança e da adolescência. “Não podemos, jamais, normalizar ou relativizar o estupro de uma criança ou adolescente, independentemente da situação”.

Réu absolvido de estupro de vulnerável

A 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) absolveu um homem de 35 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, além da mãe dela, que teria sido conivente com o crime.

A justificativa do relator do caso é que havia um “vínculo afetivo consensual” entre a menina e o homem, além do consentimento da família dela para o “relacionamento”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a decisão, o TJMG foi alvo de críticas e notas de repúdio de diferentes entidades e personalidades. O tema foi capaz de unir políticos de esquerda e de direita contra a absolvição.

Tópicos relacionados:

estupro-de-vulneravel onu tjmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay